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Deportes

Vilaxoán se convierte en capital del fútbol femenino con la Ramiro Carregal Soccer Cup

El primer partido será hoy a las 18:00 horas entre el Caldas CF y el Atlético Arousana

María Caldas
29/05/2026 07:00
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As Celtas son las vigentes campeonas del torneo alevín
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Desde hoy hasta el domingo 31 de mayo, Vilaxoán será el epicentro del mejor fútbol femenino alevín con la celebración de la Ramiro Carregal Soccer Cup Femenina. En total, 19 equipos llegan a las instalaciones de la capital arousana en la tercera edición del torneo. 

Esta edición cuenta con equipos como Atlético Arousana, Atlético Villalonga o As Celtas, las vigentes campeonas del torneo tras superar en la pasada final al Rayo Vallecano, entre otros clubes de la comunidad autónoma. 

De nuevo, Vilaxoán acoge a las mejores canteras nacionales e internacionales, ya que también acudirán clubes de Portugal, como el caso del Braga o Guimaraes, en un cartel que cada año intenta subir su nivel competitivo con creces.

El primer partido enfrentará al Caldas CF con el Atlético Arousana hoy a las 18:00 horas. De nuevo, el torneo se divide en tres grupos; A, B y C, con equipos que disputarán la fase para después dar paso a la fase mexillón, que se disputa mañana sábado en Vilaxoán .

Por un lado, en el grupo A se encuentran Atlético Arousana, SD Braga, Juventud Sanse, Caldas CF, Arcadia, Bizkerre Gobela, y Rosalía. El grupo B estará formado por Guimaraes, Victoria CF, Getafe Femenino, Alondras, SDC Salcedo y CJ Cambados. 

Por último, en el grupo C encabeza la lista el vigente campeón, As Celtas, acompañadas por Valladolid, Madrid Panthers, Bizkerre Bolue, Atlético Villalonga, o EFF Sonnoia. La final del torneo será este domingo.

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