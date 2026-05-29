O Salnés, capital del fútbol base femenino en España

Las jugadoras del Atlético Vilallonga posan con Raquel Martínez, directora del CEIP Cruceiro, cuyo alumnado disfutó en la grada del torneo, y exjugadora de Primera División cedida

O Salnés es la capital nacional del fútbol femenino formativo en España con la disputa estos días del Torneo Panini en Sanxenxo, en categoría juvenil, y de la RC Soccer Cup Femenina, que arrancó su tercera edición esta tarde en Vilaxoán en categoría alevín. Dos eventos internacionales que traen a 35 equipos de diferentes partes de España y Portugal y que conocerán a sus campeones mañana domingo, cuando se disputen las respectivas finales.

Un total de 16 equipos juveniles de máximo nivel de la Península Ibérica han competido a lo largo de la semana en horario matinal en los diferentes campos de Sanxenxo, cuyas instalaciones han estado a la altura de este torneo Panini que organiza la Federación Española, como así han destacado los propios participantes.

El Atlético Villalonga ha ejercido de anfitrión, pero poco pudo hacer en la fase de grupos ante la calidad y potencial de sus rivales. El equipo entrenado por Romina Dadín perdió 0-2 con As Celtas, 8-1con la Real Sociedad y 0-5 con el Tenerife en un partido con gran ambiente en la grada de Baltar de Arriba, gracias a la presencia del alumnado del CEIP Plurilingüe Cruceiro, de Vilalonga, cuya directora, Raquel Martínez, fue homenajeda por el club anfitrión por su pasado como futbolista en equipos como Atlético Arousana o Sporting Huelva (Primera División).

El Real Madrid, campeón de las dos primeras ediciones, quedó apeado en la fase de grupos en Sanxenxo RFEF

Durante toda la semana, diferentes centros escolares se sumaron a la iniciativa puesta marcha por el Concello con el objetivo de disfrutar de un evento deportivo de gran nivel y exigencia. Tanto, que incluso en campeón de las dos ediciones celebradas hasta la fecha, el Real Madrid, quedó apeado en la fase de grupos al perder ante el Atlético de Madrid (1-2) y empatar ante el Athletic Club.

Hoy se jugaron las eliminatorias de cuartos de final, en las que otro de los favoritos, la Real Sociedad, perdió ante el Benfica por 1-3. El que no falló fue el FC Barcelona de la sonense Lúa Arufe, que está demostrando ser el mejor equipo del campeonato por juego. Su víctima en cuartos fue As Celtas (6-0). En las semifinales se medirá este sábado a partir de las 10 horas con el Madrid CFF, que ganó al Atlético de Madrid 2-0. Mientras que el rival del Benfica en la otra semifinal (12 horas) será un Athletic Club que ganó a penaltis al Sporting de Portugal tras el 1-1 al término de los setenta minutos. Los dos partidos de semifinales se juegan este sábado por la mañana en el campo de Baltar, de hierba natural, que también acogerá la gran final mañana a partir de las 12 horas.

El Barça es uno de los grandes favoritos al título RFGF

Por lo que respecta al torneo alevín que organiza el San Martín, hoy arrancó con la disputa de los primeros partidos de la fase de grupos, en los que ya entraron en juego en los dos campos habilitados en el Municipal de Vilaxoán clubes importantes como Bizkerre, Getafe, SC Braga, Vitoria de Guimaraes o Real Valladoloid, además de los equipos de la zona como Cambados, Atlético Villalonga y un Caldas que venció al Atlético Arousana (2-0).

El Caldas se estrenó con victoria a costa del Arousana Mónica Ferreirós

En la maratoniana jornada de este sábado, que comienza a las 9 horas y entrará en liza el vigente campeón (As Celtas), se completará la fase de grupos con la disputa de un total de 36 partidos. A las 19 horas está programado el tradicional acto de presentación de equipos, antes de la disputa ya de los primeros encuentros de la Fase Mexillón (por el título).