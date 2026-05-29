El CJ Cambados cita a sus socios en asamblea el próximo 12 de junio

Eladio Oubiña, actual presidente, en el palco de Burgáns en el derbi ante el Arosa MONICA VILA

El CJ Cambados piensa ya en el futuro en Preferente Sur. Tras consumar el descenso, los cambadeses encaminan su rumbo hacia una categoría inferior. Este año se cumplen los cuatro años de mandato de la actual directiva encabezada por Eladio Oubiña, por lo que el próximo 12 de junio será la asamblea de socios en Exposalnés.

En primer lugar se presentarán las cuentas de la temporada 2025/2026 y el estado del club. Tras ello, la directiva presentará su dimisión para posteriormente elegir y nombrar una nueva junta directiva. Las candidaturas pueden presentarse hasta un día antes de la celebración de la asamblea, el jueves 11 de junio, a través del email cjuventudcambados@gmail.com, indicando el nombre de los candidatos y acreditando los requisitos de socio.

“Nosotros cumplimos con los cuatro años que marcan los estatutos, ahora toca convocar a los socios y ver qué pasa”, comenta Eladio Oubiña, actual presidente del Club Juventud Cambados. Lo cierto, es que la vigente directiva siente que su trabajo está incompleto, ya que cuando cogieron el club el pasado 2022, su objetivo pasaba por hacer disfrutar del mejor club posible.

“Creo que no hemos llegado a la cima. Habrá directivos que se bajen porque no estén dispuestos a continuar y otros sí. Si hay gente nueva, bienvenidos sean, tanto a la directiva como a posibles candidaturas que pueda haber y que quieran hacer un club mejor”, explica Eladio Oubiña.

“Juntar gente comprometida para tirar del club es cada día más complicado. Lo que está claro es que nuestra labor no va a ser indefinida, no es una propiedad privada ni una empresa. Esto es de todos”, señala Oubiña.

El trabajo de la directiva va mucho más allá del equipo sénior, y es que la magnitud de la base del Cambados implica gestionar centenares de fichas “Es una locura. Estamos hablando de 350 fichas, 19 equipos a los que hay que buscarles entrenador. Llevar el control de todo eso y atender a nuestras obligaciones es una locura. Hace falta profesionalizarlo”, comenta el vigente presidente. En cuanto al proyecto deportivo, teniendo en cuenta que todavía se están jugando los play-offs de ascenso, la entidad todavía va a tiempo.

“Hay un entendimiento para darle continuidad al proyecto. Evidentemente no tenemos nada cerrado todavía porque no tendría sentido, pero si seguimos nosotros sí que hay un compromiso por su parte”, expone Eladio Oubiña.

“Salvo jugadores que lo tengan muy claro de que no vayan a escuchar otras ofertas, de momento aún no se sabe qué va a pasar con el Portonovo, por ejemplo, o el Marín”, dice el presidente del Cambados.

“No llegas a materializar las cosas, si te metes en julio ya vas un poco pillado, pero aquí a partir de mediados de junio ya queda todo zanjado”, comenta Eladio Oubiña. “El espectador solo visualiza el sénior, pero la base es realmente compleja porque hace falta mucha gente”, recalca Oubiña.