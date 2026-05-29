David Bernárdez es el nuevo entrenador del Mariscos Antón Cortegada

David Bernárdez viene de ser ayudante en Melilla

El Mariscos Antón Cortegada anuncia la contratación del técnico vigués David Bernárdez, que se hace cargo del primer equipo la próxima temporada en Liga Femenina 2. Reemplaza a Manu Santos, que decidió dejarlo por motivos laborales.

Bernárdez, a sus 34 años, tiene una dilatada trayectoria en el mundo del baloncesto. Se inició en la base del Celta, donde trabajó muchos años, antes de irse a Cartagena para coordinar la cantera del Club Baloncesto Estudiantes de Cartagena. En la temporada 2021-2022 entrenó al Almería femenino en Primera Nacional, mientras que al año siguiente dirigió el equipo masculino almeriense en Liga EBA. Hace tres años fue ayudante en el CB Marín, también en EBA, mientras que en la temporada 2024-2025 dirigió al Torrelodones en Primera Nacional. Esta temporada, el vigués fue entrenador ayudante del Melilla La Salle en Liga Challenge.

"Llevo varios años moviéndome en estos ámbitos", reconoce el nuevo técnico, que se sintió "muy honrado" al recibir la llamada del Cortegada. Acto seguido contactó con Manu Santos, "lo conozco, sé como trabaja y he seguido al equipo", una vez que el vilagarciano le facilitó la información pertinente, Bernárdez aceptó la oferta de la directiva, "la idea del club es la de un proyecto continuista, tras un buen año en el que los objetivos se han cumplido", comenta. "La idea es mantener el bloque de jugadoras e incorporar a otras que nos suban el nivel", explica.

David entrenó al Torrelodones

David Bernárdez reconoce que tiene "bastante controlado" el baloncesto femenino merced a su etapa en el Celta, "una de las mejores canteras de España", por lo que conoce jugadoras y el mercado. De hecho, de la plantilla actual ya tuvo a sus órdenes a Cris Loureiro, Marta Sanmartín o Teresa Cabello, en diferentes equipos y selecciones. Además se he enfrentado a otras. Su experiencia varios años en Nacional y al venir de ser técnico ayudante en Challenge le permiten "tener una visión global del nivel competitivo y del mercado". Lleva ya varios días al teléfono trabajando en la confección de la plantilla, y le gusta la filosofía del club de apostar por jugadoras gallegas jóvenes, "además vamos a intentar captar a alguna otra que está en categorías superiores".

David Bernárdez

A David Bernárdez le apasiona el baloncesto, por eso no dudó en coger la maleta e irse a diferentes partes de España a entrenar. Recibir una propuesta en Galicia es ilusionante. "Siempre he tenido oportunidades que me atrajeron, por eso no lo dudo, que te llame Vilagarcía es mucho más atractivo porque me permitirá estar en casa, en Vigo, además es un proyecto interesante e ilusionante para intentar pelear por lo máximo", dice David, que es hijo del presidente de la Federación Gallega de Baloncesto, Julio Bernárdez.