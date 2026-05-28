De Meaño al Mundial: Marisol y la llamada más importante para Gavi

Marisol en la bodega Rodri Méndez en la que trabaja y gracias a la que salió en el vídeo de la convocatoria Cedida

Una llamada desde Meaño cambió el verano de Pablo Gavi, conocido deportivamente como Gavi. Y es que el jugador del FC Barcelona recibió la convocatoria para este Mundial de 2026 a través de la voz de Marisol, una vecina de Meaño que se encargó de salir en el vídeo en el cual se comunica la convocatoria para la competición.

Y es que el nombre de Gavi era uno de los más deseados en la lista de Luis de la Fuente, por lo que la reacción de futbolista al enterarse de que disputará la competición en Estados Unidos y Canadá se volvió completamente viral.

Una llamada que lo cambió todo incluso para Marisol, que tuvo que guardar en secreto quiénes eran los posibles convocados por el seleccionador nacional para el Mundial.

“Todo empezó porque llamaron a la bodega de Rodri Méndez aquí en Meaño. Comentaron la idea del vídeo y dijeron que, preferiblemente, si podía ser una mujer”, comenta Marisol. “De todos los compañeros que estábamos allí, y entre las mujeres, la más futbolera era yo, así que así se tomó la decisión de que fuese yo la que participase”, comenta la meañesa.

La reacción de Gavi a la convocatoria

Precisamente desde debajo de una viña, Marisol citó el nombre de Gavi, a pesar de que no fue el único que tuvo que decir. “Me dieron una lista de seis nombres, sabía cuáles eran los más seleccionables, o los que yo me esperaba, pero no cuál iba a ser el definitivo”, explica.

“Los nombres eran el de Fermín, que lamentablemente por lesión pues no pudo ir, Carlos Soler, Pablo Barrios, Fornals y Gavi”, dice.”Todos fueron muy amables, la verdad es que el trato fue increíble”, recalca.

El vídeo de la convocatoria de España

La emoción de la meañesa llegó con la viral reacción de Gavi, que esperaba con ansia la llamada del seleccionador. “Fue muy emocionante, me hizo mucha ilusión ver la reacción de Gavi”, dice Marisol.

“Cuando salió el vídeo el teléfono me echaba humo. Tenía llamadas de todas partes, pero bueno, había que mantenerlo en secreto”, comenta una agradecida Marisol.

Un gran secreto

Desde la grabación del vídeo, Marisol desconocía cuál era el nombre que se iba a emitir, siendo así sorpresa también para ella. "Me lo podía imaginar porque como me gusta el fútbol, lo suponía después de que se lesionara Fermín. Para mi fue una alegría muy grande", explica la meañesa, que trabaja en la bodega Rodri Méndez de Meaño, y gracias a la que ya forma parte de la historia de la selección y de la carrera deportiva de Gavi.