La III edición de la Celeste Cup cita a más de 600 deportistas en Vilalonga

Los campeones de la pasada edición de la Celeste Cup Mónica Ferreirós

La III edición de la Celeste Cup regresa a Vilalonga los próximos días cinco, seis y siete de junio. Esa nueva edición supondrá la consolidación de la competición como un torneo referente en la práctica del fútbol 11 en categoría alevín, y es que en esta ocasión serán 36 los equipos que lleguen a Vilalonga desde siete comunidades autónomas y también de Portugal. El ex futbolista Donato será el padrino del torneo.

En esta ocasión, Paco Ozores toma la dirección deportiva del Torneo, siendo la persona responsable de la confección del cartel de equipos participantes y de la organización de toda la competición, que cuenta con un alto nivel de dificultad de confección debido a la escasez de competiciones de fútbol 11 en categoría alevín a nivel nacional.

La Celeste Cup será así para la inmensa mayoría de sus participantes su primer contacto con un campo de grandes dimensiones y jugando al fútbol 11 contra 11.

“Este año contamos por por primera vez en el torneo con la participación del Sporting Clube De Portugal procedente de Lisboa. Será acompañado representando al país vecino por el Sporting Clube de Braga y también por el FC Vizela perteneciente a la 2ª división lusa”, explican desde la organización.

Será también la primera vez del Antiguoko KE de San Sebasián, una de las canteras más productivas de España, de la que salieron estrellas del fútbol como Xabi Alonso, Miker Arteta o Aritz Aduriz, así como otras estrellas en activo como Zubimendi, de la Real Socieda, Yuri Berchiche o Julen Aguirrezabala, del Athletic.

Participará en el Torneo también, por segunda vez consecutiva el Sporting de Gijón, finalista de la segunda edición, y el Rayo Majadahonda, vigente campeón. Siguen acumulando participaciones en el evento el Deportivo de A Coruña, el Getafe CF y el Real Valladolid, quien fue campeón de la primera edición.

Desde la Comunidad madrileña asistirán también el Colegio Miramadrid‐Paracuellos y la RSD Alcalá, así como clubes que forman parte de la Superliga de Madrid en la que compiten con la élite del fútbol de la capital de España.

Acompañarán a estos clubes muchos otros que representan a las mejores canteras del fútbol modesto gallego, asturianas, cántabras y de Castilla para conformar un cartel de 36 equipos.

En total, se estima que lleguen a la comarca unos 600 jugadores y más de 2.000 acompañantes, con lo que ello supone para el entramado hostelero local a principios del mes de junio, cuándo todavía se considera que es temporada baja para el turismo.