José Tizón: “Queremos dar un pasito más y pelear por el play-off”

José Tizón durante el encuentro ante el Arteixo en Barraña MONICA VILA

El CD Boiro se pone manos a la obra con la temporada 2026/2027. Y es que tras renovar el contrato de José Tizón, Juanma Blanco se convierte en el primer jugador de la actual plantilla que continúa a las órdenes del vigués.

Así, el capitán del conjunto, seguirá formando parte del equipo al menos una temporada más, en el que será su octavo año consecutivo en Barraña. El centrocampista se convirtió en uno de los futbolistas clave de José Tizón, que decide seguir apostando por Juanma. A sus 28 años, Blanco anotó siete goles en la campaña recién finalizada, batiendo sus mejores registros, y acumulando más de 1.500 minutos a sus pies.

“Iremos comunicando todas las altas y bajas, al núcleo importante le vamos a ofrecer la renovación y veremos si hay alguno que no quiere renovar, como ya nos pasó el año pasado, y tenemos que asumirlo. Tenemos claro los jugadores que queremos y mejorar en lo que podamos”, remarca Tizón.

“Ya habíamos llegado a un acuerdo la semana pasada, y se lo comunicamos a los jugadores en la comida que tuvimos de cierre de temporada. A lo largo de esta semana contamos con poder hablar con todos ellos y plantearles lo que tenemos pensado”, comenta José Tizón.

José Tizón renueva su contrato con el CD Boiro Más información

Las primeras bajas confirmadas son las de Arán Pazos, que se retirará del fútbol luego de jugar el play-off con el Marín CF, equipo por el que acaba de fichar.

“Tenemos mucha ilusión y ganas de dar un pasito más”, explica José Tizón. “La valoración es muy positiva, así me lo hizo saber la directiva, que están muy contentos. Es una pena porque nos quedamos ahí con la miel en los labios con respecto al play-off, pero vamos a intentar dar ese pasito más para pelear otra vez por esa plaza de play-off”, comenta el técnico vigués.

“Estuvo todo muy igualado, salvo las dos o tres primeras plazas. Hubo mucha igualdad entre equipos y se decidió por detalles. En Somozas nos quedamos a unos centímetros de hacer el play-off. A pesar de esa decepción de última hora, la temporada fue muy buena”, recalca Tizón.

Equipo y afición

Si por algo destaca la temporada del CD Boiro es por la fuerte comunión que el equipo consiguió volver a crear con los aficionados, que alentaron al cuadro hasta el final.

“Se vio en Somozas, como desplazamos dos autobuses. Queremos darle continuidad al bloque y reforzar dónde creemos que tenemos que mejorar”, dice Tizón. “Esta semana hablaremos con todos los jugadores y les diremos los planes que tenemos con ellos”, explica.