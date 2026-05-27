El Concello de Sanxenxo recibe al Portonovo SD

Foto de familia en el Concello de Sanxenxo

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, recibió en la Casa Consistorial al Portonovo SD después de proclamarse campeón de la Copa Diputación. Desde el club, hicieron entrega de una camiseta personalizada al regidor

Eloy Rosal entrega a Telmo la camiseta personalizada Cedida

Asimismo, como este domingo los de Minso comienzan el play-off de ascenso, el Concello de Sanxenxo pone a disposición de los aficionados un autobús para desplazarse a Órdenes que parte a las 10:00 horas de Baltar. Para acudir es imprescindible inscribirse en alguno de los siguientes teléfonos: 605 260 691, o 652 328 680.