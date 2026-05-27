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Deportes

El Concello de Sanxenxo recibe al Portonovo SD

El alcalde y la corporación felicitaron a los campeones de la Copa Diputación

María Caldas
27/05/2026 16:28
PORTONOVO SANX
Foto de familia en el Concello de Sanxenxo
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El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, recibió en la Casa Consistorial al Portonovo SD después de proclamarse campeón de la Copa Diputación. Desde el club, hicieron entrega de una camiseta personalizada al regidor

TELMO PORTONOVO
Eloy Rosal entrega a Telmo la camiseta personalizada 
Cedida

Asimismo, como este domingo los de Minso comienzan el play-off de ascenso, el Concello de Sanxenxo pone a disposición de los aficionados un autobús para desplazarse a Órdenes que parte a las 10:00 horas de Baltar. Para acudir es imprescindible inscribirse en alguno de los siguientes teléfonos: 605 260 691, o 652 328 680.

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Los jugadores en el Concello de Sanxenxo
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