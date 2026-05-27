El CIFP Fontecarmoa anuncia a Chus Mateo para el Clinic de Vilagarcía

Chus Mateo dejó el banquillo del Real Madrid para coger a la selección española EFE

El ciclo formativo de Técnicos deportivos de Baloncesto del CIFP Fontecarmoa llevará a cabo en el mes de junio, los días 12, tarde del viernes, y 13, mañana de sábado, su ya tradicional Clinic Vilagarcia de Baloncesto para sus alumnos, entrenadores y también para profesores de FP, Educación Primaria y Secundaria, a través del CGIF -Centro de Galego de Innovación Profesional y CFR de Pontevedra.

Para esta próxima edición, y en su intento de seguir acercando a todos los entrenadores y apasionados del baloncesto en Galicia a referentes de este deporte, el CIFP anuncia la presencia el próximo mes de junio de Chus Mateo, actual seleccionador nacional.

El entrenador madrileño se hizo cargo de la selección española masculina en 2025 sustituyendo a Sergio Scariolo en el puesto. También en 2022 tomaba las riendas del banquillo del Real Madrid, haciendo de nuevo un baloncesto atractivo y consiguiendo dos Supercopas, una Copa del Rey, una Liga ACB y el último cetro de Euroliga aún a día de hoy en una serie épica en Kaunas. Para seguir con un elenco de primer nivel, el Clinic volverá a contar con la presencia del gallego Moncho Fernández.

“Tras ser fichado por el Basquet Girona la temporada pasada para salvar la categoría, no sólo logró el objetivo sino que ha logrado esta temporada una buen juego y llegar a competir por el playoff de la mejor liga nacional de Europa”, destacan desde el Fontecarmoa.

Además de estos entrenadores, el Clinic apuesta de nuevo por la calidad de los entrenadores en el basket femenino y de nuevo con acento gallego, con la participación del ourensano Suso Garrido, quien recientemente fue elegido como mejor entrenador de la Liga Femenina Endesa.