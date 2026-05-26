Vilanova acoge el II Torneo Internacional Infantil de F11 de Monte Redondo

Las autoridades durante la presentación Gonzalo Salgado

Las instalaciones de Monte Redondo, sede del S.D. Chispa de Corón, se convertirán el seis de junio en uno de los epicentros del fútbol infantil gallego con la celebración del II Torneo Internacional Infantil F11 Monte Redondo, un evento que sigue consolidándose como uno de los referentes del fútbol juvenil en Galicia.

La competición organizada por la S.D. Chispa de Corón se celebrará en el Campo de Fútbol Monte Redondo, situado en la parroquia de Corón, en Vilanova de Arousa, y reunirá a varios equipos de la categoría Infantil en la modalidad de fútbol 11, combinando competición, convivencia y entrenamiento entre familias, jugadores y clubes.

En la presentación del evento, el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, agradeció a los representantes del club “por todo el esfuerzo y el trabajo que realizan para Chispa”, ya que se trata de un campeonato que “se está convirtiendo en uno de los eventos deportivos más destacados del municipio y que contribuye a posicionar a Vilanova en el mapa del fútbol juvenil”.

Asimismo, señala que esta edición “será la despedida del actual campo de Monte Redondo”, puesto que próximamente comenzarán las obras de renovación del mismo.

Por su parte, la concejala de Deportes, Eliana Vidal, quiso felicitar al club “por el trabajo y el esfuerzo que realizan” e invitar a los vecinos a venir a Corón a disfrutar de este gran evento deportivo.

Javier Tourís, diputado provincial y concejal municipal, destacó el esfuerzo realizado por la directiva por su “trabajo y compromiso con el deporte base en nuestro municipio”. Este torneo representa una magnífica oportunidad para “seguir impulsando el fútbol juvenil y proyectar el nombre de Vilanova” más allá de nuestras fronteras, señala.

Además, destaca el apoyo de la Diputación Provincial de Pontevedra a este tipo de iniciativas deportivas: “Somos la Diputación Provincial de Deportes y Pontevedra es un escenario ideal para albergar eventos de esta índole”.

También subraya el impacto económico y turístico del campeonato en la ciudad: “Vilanova se llenará de deporte, turismo y prosperidad durante este fin de semana. Es un gran escaparate para nuestra ciudad, porque Vilanova es un paraíso y todo lo que viene, vuelve”.

En esta segunda edición, la organización del evento quiso reforzar la dimensión educativa del fútbol creando un espacio de reflexión dirigido a entrenadores, jugadores y familias, con la celebración de una mesa redonda titulada “¿Merece la pena ganarlo todo en el fútbol formativo?”, en la que participarán figuras destacadas del mundo del fútbol, y es que el torneo busca la conexión entre canteras.