Sanxenxo acoge la III edición del Torneo Panini Juvenil Femenino

El Atlético Villalonga ejerce como anfitrión del torneo Cedida

Sanxenxo acoge desde hoy a las mejores canteras del fútbol femenino a nivel nacional con la celebración de la tercera edición del Torneo Panini en categoría juvenil femenino. Este año, el municipio arousano será el encargado de acoger los enfrentamientos, desde hoy, 26 de mayo, hasta el próximo domingo 31.

Así, en el día de ayer, los equipos que participan en el torneo realizaron un desfile por el Paseo de Silgar. Las participantes salieron del cruce con la Avenida Luis Rocafort para terminar en la Praza do Mar, dónde se realizó la presentación de la competición ya en presencia de las participantes de la misma.

La presentación en Sanxenxo Cedida

Los grupos ya están determinados y por lo tanto, en el A se enmarcan el Madrid CFF, Sporting de Portugal, Olimpico de León, y Levante UD. El grupo B estará formado por el FC Ona Sant Adria, Real Madrid CF, Atlético de Madrid y Athletic Club. En el grupo C se colocan SL Benfica, RC Deportivo, SD Eibar y FC Barcelona.

Por último, el grupo D estará formado por As Celtas, Real Sociedad, Atlético Villalonga, y CD Tenerife. El campeón de las dos primeras ediciones fue el Real Madrid CF, por lo que las blancas buscan sellar su particular triplete en Sanxenxo.

Las jugadoras del Real Madrid por el Paseo de Silgar Cedida

En total, serán cuatro los campos en los que se disputará el torneo. El número uno será Baltar HA, segundo A Lanzada, tercero O Revel y cuarto Baltar HN, en el que también será la gran final del torneo el domingo a las 12:00 horas. El formato del torneo consta de una fase de grupos, de la que se clasificarán ocho equipos , los dos primeros de cada grupo, para los cuartos de final, que se disputan el día 29 de mayo.

Las jugadoras durante el desfile Cedida

Las semifinales serán el sábado 30 de mayo, la primera de ellas a las 10:00 horas y la segunda a las 12:00 horas, ambas en Baltar HN. Para Sanxenxo y Portonovo supone un gran escaparate, ya que durante todos estos días contarán con la visita de las mejores juveniles del país, que a su vez vendrán acompañadas del staff técnico y de sus familias.

Las jugadoras del FC Barcelona por el Paseo de Silgar

Además, también cuenta con una importante visibilidad mediática, ya que plataformas como Movistar + van a emitir partidos del torneo. La primera jornada dará comienzo hoy a las 9:00 horas con el encuentro entre Olímpico de León y Levante en Baltar HA. A la misma hora, en A Lanzada se enfrentarán el Madrid CFF y el Sporting de Portugal, al igual que harán en O Revel el Atlético Villalonga y As Celtas.

A las 11:00 horas será el turno de las vigentes campeonas, las jugadoras del Real Madrid, que se miden en Baltar al FC Ona Sant Adria. Mientras, en A Lanzada se disputará el enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao, y en O Revel se verán las caras la SL Benfica con el RC Deportivo. Los últimos duelos serán a las 13:00 horas.

El alcalde, Telmo Martín, con las jugadoras Cedida

Precisamente por parte del Atlético Villalonga, Romina Dadín será la encargada del banquillo de las juveniles, acompañada de Sandra Fontán como segunda, en un equipo del que también formará parte Alba Barreiro, jugadora del Juventud Cambados.

“Para nosotros es un honor poder formar parte de este torneo por segundo año consecutivo contra las mejores canteras de España y Portugal”, dicen desde la directiva del Atlético Villalonga, que será el equipo anfitrión al disputarse esta tercera edición en el Concello de Sanxenxo.