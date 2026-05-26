O equipo pre-infantil femenino cambadés é subcampión da Copa
O equipo pre-infantil feminino realizou unha brillante actuación, quedando subcampión na Copa Xunta 2026, culminando unha tempada de tremendo crecemento deportivo e persoal. Ao longo da competición, o equipo demostrou un crecemento competitivo, un compromiso colectivo e unha actitude exemplar tanto dentro como fóra da pista.
Tras superar unha esixente fase preliminar e competir nunha segunda fase de alto nivel, as xogadoras acadaron un merecido segundo posto, confirmando o excelente traballo realizado durante toda a tempada.
Máis alá do resultado, o campionato reflicte o esforzo diario das xogadoras e o apoio constante das súas familias, piares fundamentais no desenvolvemento deportivo e persoal do equipo.
"Este subcampión é unha recompensa ao traballo duro, o entusiasmo e a dedicación demostrados durante toрo o ano, así como unha motivación extra para seguir crecendo e desfrutando do baloncesto”, din dende o Xuventude Cambados.
A cerimonia de entrega de medallas contou coa presenza de Lola Oliveira, Delegada da Federación Galega, e con Noelia Gómez, edil de Deportes.