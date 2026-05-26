La XIX Copa Sálvora cita a 55 equipos en el Municipal da Fieiteira este fin de semana

Miguel Ángel González con el edil de Deportes, Álex Vidal

La XIX edición de la Copa Sálvora reunirá a 71 equipos de fútbol de todo el territorio gallego en el Municipal da Fieiteita. Este fin de semana serán 55 los equipos de fútbol 8 los que se citen en Ribeira, mientras que los próximos seis y siete de junio, serán 16 equipos de fútbol 11 los que visiten A Fieiteira, albergando así todas las categorías base.

Durante su intervención, el edil de Deportes, Álex Vidal, destaca la transcendencia de este evento deportivo con la participación de pequeños futbolistas de todo Galicia.

“É unha cita moi consolidada no calendario municipal de actividades”, dice. Asimismo, agradece la implicación del Cidade de Ribeira por sacar adelante esta copa e incultar la importancia de la actividad física entre los más pequeños.

Por otro lado, Miguel Ángel González, presidente del Cidade de Ribeira, anunció que participará el equipo alevín del Celta de Vigo, a la vez que destaca el nivel del torneo y el esfuerzo logístico que supone la organización de este evento, esperando que la copa infantil se quede en casa .