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Deportes

Jéssica Bouzas cae con honores ante Sabalenka

La arousana perdió por 6-4 y 6-2 ante la número uno del mundo en su estreno en Roland Garros

María Caldas
26/05/2026 16:20
Paris (France), 26/05/2026.- Jessica Bouzas Maneiro of Spain hits a backhand during her Women's 1st round match against Aryna Sabalenka of Belarus at the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, 26 May (Tenis, Abierto, Bielorrusia, Francia, España) EFE/EPA/YOAN VALAT
Jéssica Bouzas durante el partido en Francia
EFE
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No pudo ser. Jéssica Bouzas se despide de Roland Garros en primera ronda tras intentar un imposible ante la número uno del mundo, Aryna Sabalenka. 

La tenista vilagarciana cayó por un 6-4 y 6-2 en un partido marcado por las altas temperaturas y en el que la bielorrusa comenzó dominando, pero en el que Bouzas Maneiro consiguió sacar su garra, a pesar de que el resto de Aryna fue determinante para lograr su billete a la segunda ronda.

En el primer set, la dejada espectacular de Sabalenka confundía a Bouzas, que tuvo tres bolas de set en el segundo juego, pero no pudo con la consistencia de la número uno del mundo, que desde el principio planteó una idea de juego muy clara: jugar como mucho a tres bolas. Así, Sabalenka consiguió romper el servicio con muchísima potencia, dejando sin opciones a la arousana.

Paris (France), 26/05/2026.- Aryna Sabalenka of Belarus serves during her Women's 1st round match against Jessica Bouzas Maneiro of Spain at the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, 26 May 2026. (Tenis, Abierto, Bielorrusia, Francia, España) EFE/EPA/YOAN VALAT
Sabalenka durante el encuentro
EFE

Sabalenka mostraba mucha confianza a la hora de utilizar su revés, mientras que Bouzas Maneiro no lograba cansarla y hacerla correr por la pista de tierra batida. Así, en apenas 12 minutos, Aryna firmaba un 3-0 en el primer set.

A partir de ahí comenzó el resurgir de Jéssica Bouzas. En el quinto juego, aprovechó dos bolas de break para enchufarse al partido y poner nerviosa a su rival. Con un buen resto, Bouzas Maneiro puso el 4-2 en el electrónico del Court Philippe Chatrier. Pero a pesar de los intentos y de aprovechar su buen saque para poner el 5-4, Jéssica Bouzas cedió la última bola de break a Sabalenka con una doble falta que ponía el 6-4 a favor de la bielorrusa.

Paris (France), 26/05/2026.- Jessica Bouzas Maneiro of Spain hits a forehand during her Women's 1st round match against Aryna Sabalenka of Belarus at the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, 26 May 2026. (Tenis, Abierto, Bielorrusia, Francia, España) EFE/EPA/YOAN VALAT
Jéssica defiende una bola durante el partido
EFE

En el segundo set, Aryna mostraba cierta ansiedad por cerrar cuanto antes los puntos, algo que Jéssica Bouzas tenía que aprovechar. De nuevo, la número uno del mundo se volvía a aprovechar de su buen resto para aniquilar a Bouzas, que resistía con honores ante la enorme potencia de su rival. 

De este modo, los puntos se fueron tornando más disputados que en el primer set, pero aún así, Sabalenka siempre iba un paso por delante de la tenista vilagarciana. La bielorrusa jugaba con mucha profundidad y pegada a la línea para buscar el ángulo perfecto. De nuevo, Jéssica Bouzas cedió el set con una doble falta que la deja fuera del cuadro de Roland Garros en primera ronda.

Paris (France), 26/05/2026.- Jessica Bouzas Maneiro of Spain hits a forehand during her Women's 1st round match against Aryna Sabalenka of Belarus at the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, 26 May 2026. (Tenis, Abierto, Bielorrusia, Francia, España) EFE/EPA/YOAN VALAT
Jéssica Bouzas durante el partido
EFE

Sabalenka, que encadena ocho ediciones sin perder en la primera ronda de Roland Garros, se medirá por un puesto en tercera contra la vencedora del duelo entre la francesa Elsa Jacquemot, 67 del mundo, y la checa Linda Fruhvirtova, procedente de la fase previa.

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