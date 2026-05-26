Jéssica Bouzas cae con honores ante Sabalenka

Jéssica Bouzas durante el partido en Francia EFE

No pudo ser. Jéssica Bouzas se despide de Roland Garros en primera ronda tras intentar un imposible ante la número uno del mundo, Aryna Sabalenka.

La tenista vilagarciana cayó por un 6-4 y 6-2 en un partido marcado por las altas temperaturas y en el que la bielorrusa comenzó dominando, pero en el que Bouzas Maneiro consiguió sacar su garra, a pesar de que el resto de Aryna fue determinante para lograr su billete a la segunda ronda.

En el primer set, la dejada espectacular de Sabalenka confundía a Bouzas, que tuvo tres bolas de set en el segundo juego, pero no pudo con la consistencia de la número uno del mundo, que desde el principio planteó una idea de juego muy clara: jugar como mucho a tres bolas. Así, Sabalenka consiguió romper el servicio con muchísima potencia, dejando sin opciones a la arousana.

Sabalenka durante el encuentro EFE

Sabalenka mostraba mucha confianza a la hora de utilizar su revés, mientras que Bouzas Maneiro no lograba cansarla y hacerla correr por la pista de tierra batida. Así, en apenas 12 minutos, Aryna firmaba un 3-0 en el primer set.

A partir de ahí comenzó el resurgir de Jéssica Bouzas. En el quinto juego, aprovechó dos bolas de break para enchufarse al partido y poner nerviosa a su rival. Con un buen resto, Bouzas Maneiro puso el 4-2 en el electrónico del Court Philippe Chatrier. Pero a pesar de los intentos y de aprovechar su buen saque para poner el 5-4, Jéssica Bouzas cedió la última bola de break a Sabalenka con una doble falta que ponía el 6-4 a favor de la bielorrusa.

Jéssica defiende una bola durante el partido EFE

En el segundo set, Aryna mostraba cierta ansiedad por cerrar cuanto antes los puntos, algo que Jéssica Bouzas tenía que aprovechar. De nuevo, la número uno del mundo se volvía a aprovechar de su buen resto para aniquilar a Bouzas, que resistía con honores ante la enorme potencia de su rival.

De este modo, los puntos se fueron tornando más disputados que en el primer set, pero aún así, Sabalenka siempre iba un paso por delante de la tenista vilagarciana. La bielorrusa jugaba con mucha profundidad y pegada a la línea para buscar el ángulo perfecto. De nuevo, Jéssica Bouzas cedió el set con una doble falta que la deja fuera del cuadro de Roland Garros en primera ronda.

Jéssica Bouzas durante el partido EFE

Sabalenka, que encadena ocho ediciones sin perder en la primera ronda de Roland Garros, se medirá por un puesto en tercera contra la vencedora del duelo entre la francesa Elsa Jacquemot, 67 del mundo, y la checa Linda Fruhvirtova, procedente de la fase previa.