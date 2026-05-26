Eloy Rosal: “Lo vivo todo como un aficionado más, estoy muy feliz”

Eloy Rosal se abraza con Tymo tras su penalti Gonzalo Salgado

El Portonovo SD sigue celebrando el triunfo en la Copa Diputación ante el Alertanavia. Un premio a una gran temporada que todavía puede terminar mejor. Eloy Rosal, capitán del equipo, tras una década vistiendo de arlequinado, espera conseguir el ascenso.

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¿Cómo se encuentra después de la final de la Copa?

Muy contentos la verdad. Al final, fue un partido muy igualado, los dos equipos queríamos ganar y tuvo que decidirse todo en la tanda de penaltis.

¿Cómo vivieron ese momento en el que el colegiado pita el final y hay que ir a penaltis?

Yo confiaba en ganar. Sabía que Diego iba a coger un par de ellos, que así fue, y también confiaba en los tiradores, porque tenemos varios en el equipo que son bastante fiables.

El capitán del Portonovo durante la tanda de penaltis Gonzalo Salgado

¿Sintieron el empujón de sus aficionados?

Sí. En la tanda de penaltis y durante todo el partido, fue impresionante ver la grada llena de gente de Portonovo.

Decía Minso que es un premio al trabajo de la temporada, ¿cómo lo viven en el vestuario?

La Copa es algo que está muy bien para dar minutos a todos durante la temporada, y económicamente es bueno para el club porque vas pasando rondas e ingresando dinero. Te plantas en una final y también por tema de prestigio es una alegría poder conseguirla.

Eloy Rosal con Diego Dadín Gonzalo Salgado

También les da acceso a la Supercopa y abre la puerta a la Copa del Rey...

Sí. Eso le pasó al Villalonga hace dos temporadas, que ganó la Copa, pero al ascender... ojalá nos pasase eso a nosotros. Pero sino, la verdad que sería una oportunidad impresionante.

Empieza un play-off ilusionante, confío en que podemos ganar a cualquier equipo

¿Piensan ya en el partido del domingo?

Sí, ahora empieza un play-off ilusionante. Tenemos todos muchas ganas.

¿Cómo ven al Órdenes?

Lo vimos un poco por encima todavía. A partir de hoy ya lo estudiaremos más. El campo es natural, entonces bien, y jugando la vuelta en casa, en Baltar, yo confío.

Los aficionados del Portonovo durante el partido Gonzalo Salgado

Jugar la vuelta en Baltar es un aliciente...

Sí, sin duda. En casa somos muy fuertes. En todo el año solo perdimos dos partidos y fueron en la mala racha que tuvimos al principio, está claro que es un factor positivo para nosotros.

Los números apuntan al optimismo...

Al final es la dinámica con la que llegamos al play-off. Llevamos muy pocas derrotas en estos últimos meses y el equipo llega con una energía y un empuje enorme.

Sabía que Diego iba a coger un par de penaltis y así fue. Además tenemos tiradores muy fiables

¿Cómo llevan el peso de la temporada?

Creo que llegamos en el mejor momento. Con casi todos sanos y disponibles. En general, es un muy buen momento.

Eloy Rosal levanta el título de la Copa Diputación Gonzalo Salgado

¿Cuál es la clave del éxito de este Portonovo?

En el buen grupo que hay. A nivel futbolístico es una plantilla top, pero en el tema humano todavía más.

¿Qué tal lleva la campaña?

Lo vivo como un aficionado más, muy pasionalmente, y confío en que podemos ganar a cualquiera.