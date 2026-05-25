José Tizón renueva su contrato con el CD Boiro

José Tizón durante el derbi en A Lomba Gonzalo Salgado

El CD Boiro pone la primera piedra de cara a la temporada 2026/2027. El club anuncia la continuidad de José Tizón como entrenador tras una temporada en la que los objetivos se cumplieron, y es que lo principal era conseguir la permanencia.

"Despois da exitosa liga regular lograda e a punto de clasificar ao equipo para disputar os playoffs de ascenso, a directiva aposta de novo polo adestrador vigués", dice el comunicado del club.

El Boiro finalizó la campaña en la octava plaza, empatado a 51 puntos con la UD Somozas y el Gran Peña, séptimo y sexto, respectivamente, y a tan solo un punto de conseguir la quinta plaza que da acceso al play-off.