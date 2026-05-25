Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

José Tizón renueva su contrato con el CD Boiro

El club hizo oficial la continuidad del entrenador vigués para la 2026/2027

María Caldas
25/05/2026 18:13
fútbol arosa vs boiro
José Tizón durante el derbi en A Lomba
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El CD Boiro pone la primera piedra de cara a la temporada 2026/2027. El club anuncia la continuidad de José Tizón como entrenador tras una temporada en la que los objetivos se cumplieron, y es que lo principal era conseguir la permanencia. 

"Despois da exitosa liga regular lograda e a punto de clasificar ao equipo para disputar os playoffs de ascenso, a directiva aposta de novo polo adestrador vigués", dice el comunicado del club.

El Boiro finalizó la campaña en la octava plaza, empatado a 51 puntos con la UD Somozas y el Gran Peña, séptimo y sexto, respectivamente, y a tan solo un punto de conseguir la quinta plaza que da acceso al play-off. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620