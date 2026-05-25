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Deportes

El muro del título: Diego Dadín blinda la portería del Portonovo antes del play-off

"Aún lo estoy asimilando", dice el joven

María Caldas
25/05/2026 21:00
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El triunfo copero del Portonovo SD tiene nombre y apellidos: Diego Dadín. El portero arlequinado fue uno de los grandes protagonistas, sobre todo tras parar el último y decisivo penalti ante el portero del CP Alertanavia. “Aún lo estoy asimilando, fue intenso. Desde la portería lo viví con mucha tensión, veía que no iba ni para un lado ni para otro, y que al final se iba a los penaltis”, comenta Diego Dadín.

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“En la tanda ya no piensas. Al principio no nos esperábamos que nos apretasen tanto arriba, sino que nos iban a esperar un poco más atrás, y se nos complicó sobre todo la salida de balón”, explica el portero del Portonovo SD. 

“Obviamente quieres ganar en el tiempo reglamentario, al final te desesperas un poco porque no eres capaz de meter el gol, y en la segunda mitad tuvimos más balón”, recalca.

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La parada más importante fue en el último penalti. Dadín se tiró perfectamente para atajar el diparo de Juan Louro, portero del Alertanavia. “No me lo esperaba, pero ellos estaban todos quietos y nadie quería tirarlo. Cuando Eloy metió el quinto, le dije si lo iba a tirar él y me dijo que sí. Nos reímos los dos”, cuenta Dadín. 

Detrás de la red, el joven contaba con el apoyo de multitud de aficionados. “Yo miraba para atrás y solo me salía sonreír, te animaban mucho”, recalca.

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Ahora, el equipo piensa ya en la visita al Órdenes. “Hasta ahora estábamos centrados en la Copa. Sabemos que tienen un campo de hierba natural bien cuidado, que nos recuerda un poco a Baltar”, recalca Dadín. 

“En casa somos muy fuertes, la verdad es que creo que va a ser difícil meternos mano. Ellos también son muy buenos en defensa, estamos confiados en que lo tenemos que sacar, y más ahora que venimos con la flecha para arriba”, concluye el portero.

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