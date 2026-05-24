El Portonovo toca el cielo

Eloy Rosal levanta la Copa Gonzalo Salgado

El Portonovo SD se proclamó campeón de la Copa Diputación. El cuadro de Minso consiguió la victoria en los penaltis, después de un agónico partido en el que tuvieron que mostrar su mejor versión defensiva, y con poco acierto arriba.

El balón comenzó a rodar en el Campo de Fútbol da Seca con ambos equipos mostrando su intensidad. El cuadro de Minso quería mantener la calma con balón, mientras el Alertanavia optaba por circular por las bandas a través de transiciones largas.

Así, consiguieron la primera jugada a balón parado, después de que Diego Abal mandadase el balón a córner, quedándose Miguel muy cerca de rematar. Los de Estévez estaban teniendo una mayor presencia en área, encontrando sin problema espacios entre las líneas arlequinadas. Diego Dadín hizo su primera intervención tras una jugada en área de Posada y David Somoza, que terminó con este disparando raso a las manos de Dadín.

En el tiempo reglamentario los conjuntos no pudieron pasar del empate a cero Gonzalo Salgado

Con el paso de los minutos, los de Minso fueron igualando la intensidad de su rival. Más atentos a los segundos balones y cortando la velocidad del Alertanavia, los arlequinados buscaban filtrar balones a Keko en punta.

De nuevo, Javi Nogueira intentó poner el pase raso para que David Somoza rematase ante Dadín, pero la acción acabó en saque de puerta para los arlequinados. Las malas noticias llegaron para el Portonovo en el peor momento. Minso tuvo que retirar del campo a Charly, que se marchó cojeando luego de una falta. Así, Brais Bernardez entró al terreno.

Todo el staff del Portonovo posa con el trofeo Gonzalo Salgado

Los de Estévez tuvieron la ocasión más clara del partido, con un remate de cabeza de Javi Nogueira solo ante Diego Dadín, que de nuevo volvía a salvar al Portonovo.

Pasado el ecuador de la primera mitad, el gol parecía estar mucho más cerca para el cuadro amarillo, el Portonovo sorprendió con un disparo de falta directa en el que Louro tuvo que frenar el esférico rozando la escuadra. Lourido estaba siendo uno de los jugadores más desequilibrantes del Alertanavia, especialmente a la hora de robar y recuperar balones.

Los jugadores celebran al finalizar el partido

Lezcano intentó disparar al borde del área tras una recepción de centro lateral, pero el esférico se fue desviado. Con una pequeña pausa de hidratación, el Portonovo tuvo su ocasión más clara. Tras una galopada de Moncho Fontán, que llegó al área rival sin presión, puso el pase al centro en busca de rematador, pero el balón se fue muy largo y finalmente la jugada terminó en saque de puerta para el Alertanavia.

Posada tuvo un disparo desde el borde del área que se fue por encima de los palos. En los últimos instantes del primer tiempo, el Portonovo tuvo más presencia en área, y tras una acción de córner, Lezcano empujó el balón y cruzó la línea, pero el coleagiado anuló el tanto. Así, el encuentro se fue al descanso con un 0-0 en el marcador da Seca.

Segunda mitad

Tras el descanso, Minso movió el banquillo, dando entrada a Dieguito en lugar de Pablo Rodríguez y a Eloy Rosal por Adri García. El Alertanavia empezó amenazando con un disparo de Tielas al que no llegó rematador. Por parte de los de Minso, Brais Bernardez buscó poner el centro a Keko, pero este no llegó al balón.

Ambos se iban repartiendo la presencia en área rival, pero los de Estévez llegaban con mayor facilidad. Así, Somozas volvía a quedarse mano a mano con Diego Dadín, pero en esta ocasión la defensa del Portonovo fue más rápida.

Los aficionados no se cansaron de apoyar Gonzalo Salgado

Necesitados de acción en el último tercio del campo, Minso dio entrada a Tymo por Keko. Los arlequinados seguían mostrando su mejor versión defensiva, a la vez que intentaban acertar en el último tercio. En un contragolpe, Javi Nogueira vencía a Marcos Prado en el uno contra uno, pero finalmente la defensa impidió que pudiese filtrar el balón a Somozas.

Con el paso de los minutos, la tensión empezaba a pesar, y el cansancio comenzaba a ser evidente. A cinco minutos de cumplirse el final del tiempo reglamentario, el electrónico seguía 0-0 en A Seca.

Los aficionados arlequinados temblaron cuando un remate de cabeza de Eloy Rosal, a centro de Tymo, se fue fuera por centímetros. Ya en el descuento, en una recuperación de balón, Javi Corbillón disparó directo a las manos de Dadín, que volvió a ser protagonista.

La tanda de penaltis fue agónica Gonzalo Salgado

El colegiado señaló el final del encuentro, con los penaltis como sentencia final. Diego Abal fue el primero en tirar, y en marcar para los arlequinados. Por el Alertanavia, Dadín no pudo hacer nada por detener el disparo de Mario Rodríguez, que volvía a poner las tablas.

Brais se apuntaba al segundo del Portonovo, pero en esta ocasión Louro sí pararía el penalti para poner a los de Estévez por delante. En el siguiente penalti, Dadín no se quedó atrás, y atajó el disparo de Miguel Gómez. Lezcano fue el siguiente, y el vilagarciano se cobró la revancha ante Louro, anotando el segundo.

El equipo celebra tras el último penalti Gonzalo Salgado

Los vigueses tampoco fallaban, y Aarón Domínguez anotaba de nuevo. Eloy Rosal tuvo que repetir su penalti después de que el portero se adelantase, y esta vez anotó. Alberto Pérez también anotó, y Tymo repitió hito. Finalmente, el Portonovo se proclamó campeón después de que Louro fallase.