Minso: "Esto es un premio a todo el trabajo de la temporada"

Minso al finalizar el partido con los jugadores Gonzalo Salgado

Tras levantar el título copero, el entrenador del Portonovo SD puso en valor el enorme trabajo realizado por el equipo durante toda la temporada que les llevó a disputar esta final.

“La verdad es que fue una final muy intensa. Bonita para el espectador pero igualada para los dos equipos”, comenta Minso al final del enfrentamiento en A Seca. “El equipo compitió bien, pero nos faltó tener un poquito más de control sobre el juego que era lo que queríamos”, dice el técnico del Portonovo.

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“El Alertanavia no nos lo puso nada fácil, compitieron bien y le metieron ritmo al partido y así se vio”, comenta. “Tuvimos ocasiones bastante claras, pero ellos también las tuvieron. No hay que menospreciar al rival, sino darle los méritos que se merecen. El empate fue un resultado justo”, comenta Minso.

Durante todo el partido, los arlequinados contaron con el aliento de multitud de aficionados que se desplazaron hasta el Municipal da Seca para apoyar a los arlequinados. Y es que si por algo se viene caracterizando la temporada del Portonovo, es por la fuerte comunión que consiguieron crear el equipo y los aficionados.

“La afición nos animó mucho en los penaltis. Gracias a ellos y a Dadín nos llevamos la Copa”, recalca el técnico del Portonovo SD.

Ahora, los arlequinados celebran el título pero sin olvidarse de que la semana que viene empieza el play-off. “Vamos a disfrutar el día y ya empezaremos a pensar esta semana en el Órdenes. Esto es el premio a mucho trabajo de la temporada”, recalca Minso.

Esta próxima semana, el Portonovo SD comenzará el play-off de ascenso a Tercera RFEF luego de quedar clasificado como segundo en Preferente Sur. La primera eliminatoria será ante la SDC Órdenes, con los de Minso ejerciendo como equipo visitante.