El Portonovo SD persigue el título provincial y una recompensa mucho mayor

fútbol portonovo vs umia Gonzalo Salgado

El Portonovo SD está a 90 minutos de hacer historia. El cuadro de Minso se cita hoy a las 18:00 horas con el CP Alertanavia en el Campo Municipal A Seca, en Poio, para disputar la final de la Copa Deputación de Pontevedra. Así, el título se disputará en un campo de hierba sintética con entrada gratuita.

Por el cuadro arlequindo, el técnico solo tiene en duda a Juan Barbeito, mientras que el resto del equipo está totalmente disponible. Pase lo que pase, el Portonovo ya tiene asegurados 1.500 euros para sus arcas, que podrían ser 3.000 en caso de hacerse con la victoria en Poio.

“Me espero un partido igualado e intenso. Al ser una final tiene ese punto de motivación extra”, comenta Minso en la previa del partido.

“El que sepa competir mejor tendrá más opciones de ganar y llevarse el trofeo”, recalca el entrenador del Portonovo, que la semana que viene comenzará a jugar el play-off de ascenso a Tercera RFEF.

El Portonovo ya conoce el escenario de la final, y es que precisamente en el Municipal A Seca disputaron la semifinal ante el Atlético Combarro. Un duelo que se saldó con un 0-1 a favor de los de Minso, mismo resultado que firmó su próximo rival, pero ante el Progresista FC.

Por su parte, el Alertanavia llega al encuentro con ganas de firmar una última alegría para cerrar la temporada, y es que el combinado logró la permanencia un año más en Preferente Sur tras firmar la duodécima plaza.

“Nos espera un final de temporada ilusionante, esperamos a los aficionados con sus camisetas y bufandas para teñir Poio de blanquiazul”, dice Eloy Rosal, uno de los capitanes del equipo. El campeón se clasificará para la Superliga Galicia que puede acabar dando acceso a la fase previa de Copa del Rey, por lo que el premio va mucho más allá de una cuestión solo económica.