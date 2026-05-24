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Diario de Arousa

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Deportes

El FC Porto revalida el título de campeón del Arousa Fútbol 7

Los portugueses vencieron por 3-0 al Valencia CF en la gran final

María Caldas
24/05/2026 17:46
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El FC Porto vuelve a llevarse el trofeo
Gonzalo Salgado
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La nueva edición del Arousa Fútbol 7 llegó a su fin en laws instalaciones da Senra, en Ribadumia. Por segundo año consecutivo, el FC Porto se proclamó campeón del torneo, después de vencer en la gran final al Valencia CF por un 3-0.

El Porto se proclama campeón del Arousa Fútbol 7

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La última jornada del Arousa Fútbol 7 arrancó con las semifinales. La primera de ellas midió al FC Porto con el Manchester United. Los ingleses cedieron ante el que sería el campeón del torneo alevín por un ajustado 4-3. Así, el United cierra su primera participación en el Arousa Fútbol 7 llegando a las semifinales y muy contentos con el desarrollo del mismo. 

El Porto se proclama campeón del Arousa Fútbol 7
El Porto se proclama campeón del Arousa Fútbol 7
Gonzalo Salgado

La segunda semifinal midió al FC Barcelona con el Valencia CF. En esta ocasión, el resultado tras cumplirse el tiempo reglamentario fue de empate a uno, por lo que hubo que desempatar y finalmente los valencianos se ganaron el billete a la gran final del torneo con un resultado a su favor de 3-2 tras un gran duelo.

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Los premiados en la final
Gonzalo Salgado

Así, en la gran final, Porto y Valencia brindaron el mejor fútbol a los presentes, convirtiendo de nuevo A Senra en una auténtica fiesta. En la entrega de premios estuvo también presente Fabio Silva, jugador del Borussia Dortmund y padrino del torneo gracias al patrocinio con New Balance.

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Fabio Silva entregó el premio a mejor jugador del torneo
Gonzalo Salgado

Las gradas de A Senra se convirtieron en una auténtica fiesta con la celebración del FC Porto, que levanta el título por segundo año consecutivo. Durante toda la jornada matinal en la que se celebró el cierre de la nueva edición. 

Asimismo, el premio a la deportividad fue para el Vissel Kobe japonés, mientras el mejor portero fue Simao Rebelo, del Sporting de Portugal, el mejor entrenador Cristian Castells, del Valencia CF, y el MVP de la afición, con un 43% de los votos recibidos fue Francisco Campos, del FC Porto. 

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La celebración del FC Porto
Gonzalo Salgado

Uno de los galardones más esperados era el de mejor jugador del torneo, que en esta ocasión fue para Leo John Brookes, del Manches United, que recibió el premio de la mano de Fabio Silva, el pàdrino de esta nueva edición.

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