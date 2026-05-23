A Senra se viste de gala con el estreno del Arousa Fútbol 7

El encuentro entre el Real Madrid y el Deportivo Gonzalo Salgado

El balón volvió a rodar en A Senra con la nueva edición del Arousa Fútbol 7. La primera jornada dio comienzo a las 10:00 horas con el enfrentamiento entre la SD Compostela y el vigente campeón del torneo, el FC Porto, encuentro que se saldó con una victoria de 0-6 a favor de los portugueses, que buscan revalidar el título de campeones en Ribadumia.

Asimismo, todas las miradas estaban puestas en el Manchester United, ya que es la primera vez que el club inglés disputa el torneo, y además, es una de sus dos únicas salidas del año. Pero los ingleses también sufrieron con la calidad de los vigentes campeones, y es que su primer partido fue precisamente ante el Porto, que repitió electrónico, sellando un 6-0 en A Senra. Los ingleses

El encuentro entre el Porto y el Manchester United Gonzalo Salgado

La calidad de los equipos portugueses volvió a quedar patente con el encuentro de la SL Benfica ante el Ourense CF, con victoria para el equipo internacional por un 0-4. También firmarían un empate a tres ante el Real Betis Balompié, pero en su último partido de la primera jornada, ante el Vissel Kobe, perdieron por 3-4.

Por otro lado, la SC Braga se midió al RC Celta de Vigo, venciendo a los celestes por un 2-0. Los portugueses no frenaron ahí su racha de victorias, y es que el Sporting de Portugal también se llevó la victoria, por 0-3, en su encuentro ante la Escuela Deportiva Val Miñor, y por 2-0 ante el Athletic Club.

Los aficionados en las gradas Gonzalo Salgado

El FC Barcelona, otro de los platos fuertes de todas las ediciones, se estrenó ante el Vissel Kobe de Japón. Los culés lograron sumar una primera victoria por 1-0. Asimismo, el cuadro catalán firmó uno de los resultados más destacados de la primera jornada, venciendo por 0-8 en su enfrentamiento ante el Ourense CF.

El Real Madrid, por su parte, disputó su primer partido ante el RC Deportivo, con victoria para los blancos por un 0-3. En clave nacional, es RCD Espanyol firmó una excelente primera jornada, venciendo por 1-4 al Pabellón CF, o por 3-0 al Inter de Milán. El tropiezo del equipo catalán llegó con el enfrentamiento ante el Celta de Vigo, en el que los celestes se llevaron la victoria en su último duelo del día por .

La jornada de hoy

El balón comenzará a rodar en A Senra a partir de las 9:00 horas, con el encuentro entre el Manchester United y el Valencia CF, en una jornada clave, ya que se disputará la fase de consolación, y se decidirá quién juega las semifinales mañana por la mañana, en una jornada en la que estará presente Fabio Silva, jugador del Borussia Dortmund y padrino de esta edición del torneo.