Jéssica Bouzas se topa con Sabalenka en la primera ronda de Roland Garros

Jéssica Bouzas se verá las caras con Aryna Sabalenka EFE

No se puso la suerte del lado de Jéssica Bouzas en el cuadro de Roland Garros. La tenista vilagarciana se mide en la primera ronda al auténtico hueso del torneo, Aryna Sabalenka, la actual mejor tenista del mundo según el ranking WTA.

No está siendo una temporada fácil para Bouzas Maneiro, pero en las últimas semanas, tras los resultados cosechados en el WTA 250 de Rabat, la arousana parece haber recuperado la confianza. Así, en declaraciones a EuroSport, afirma estar muy ilusionada.

"He jugado más partidos en las últimas semanas y he tenido menos de entrenamiento, pero era un poco lo que buscábamos", dice Bouzas. Asimismo, Jéssica Bouzas también habló de cómo afronta el partido ante Sabalenka, a quién ya se midió en el pasado Open de Australia.

"Al final, hay muchísimos partidos que analizar. Ya he jugado contra ella un par de veces, esta vez en tierra batida. Aún no sabemos qué pista nos va a tocar, pero hay que ver los lados positivos a la situación. En este caso me toca contra la mejor del mundo. No tengo nada que perder, cero presión, y a disfrutarlo", dice Bouzas a EuroSport.

"Intento afrontarlo con normalidad, es un cuadro muy grande. Mis días de entrenamiento son muy similares y sigo la misma rutina que siempre", recalca Bouzas.

Los recuerdos de Roland Garros

En la pasada primera ronda, Jéssica Bouzas se midió ante Emma Navarro, quien solo pudo hacerle un juego. "Siempre que puedes jugar en pistas centrales te da ese punto de experiencia, pero lo del año pasado ya pasó. Es otra ronda totalmente diferente", comenta la vilagarciana.

"He intentado hacer menos dobles faltas, que estaban siendo bastantes. Se trabaja mucho y se ve a medio-largo plazo, estoy muy contenta con las mejoras de mi saque pero tengo que seguir trabajando", destaca ante los micros de EuroSport.

"Al final es creer, hay que tener esperanza y dejarlo todo en la pista", concluye la vilagarciana.