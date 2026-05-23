FC Porto, Manchester United, Valencia y Barça pelean por el título en A Senra

La final será a las 12:00 horas Gonzalo Salgado

A Senra volvió a vivir una emocionante jornada con la celebración del segundo día del Arousa Fútbol 7, en el que se decidieron los semifinalistas y se jugó la fase de consolación. Durante todo el día, las gradas de las instalaciones ribadumienses estuvieron repletas de gente que acudió a disfrutar del mejor fútbol alevín.

La segunda jornada acogió ya la fase de consolación, que disputaron equipos como Compostela, Ourense, Inter de Milán, o el propio Benfica, que en el primer día del torneo alevín se colocaba como líder de grupo, y en dicha fase venció por 1-4 al CD Quirinal.

Los compostelanos se despedían del torneo con un 0-1 en su contra ante el Ourense, mientras Pabellón y Val Miñor firmaban un empate a cero. El Inter de Milán cayó derrotado por 1-2 ante el Athletic Club.

El segundo día del torneo Gonzalo Salgado

Mientras tanto, en la disputa por el billete a cuartos de final, cayó otro de los favoritos, el RCD Espanyol. Los catalanes tuvieron que ir al desempate con el RC Deportivo, para finalmente firmar un 1-2 que otorgaba el billete a los de Coruña. Así, el Espanyol disputó la consolación ante el Vissel Kobe, con victoria para el equipo de Japón por un 2-1.

El segundo día del torneo Gonzalo Salgado

El Porto, por su parte, venció al Vissel Kobe por 1-0, y el Manchester United goleó por 0-3 al Real Betis. El cuadro para cuartos de final lo cerró el Real Madrid, que consiguió la victoria ante el SC Braga por 2-0, haciendo así que se diera un clásico en cuartos.

El primer encuentro de los cuartos de final fue entre el RC Celta de Vigo el Porto, vigente campeón del torneo. A pesar de que los celestes comenzaron ganando, finalmente el Porto se llevó la victoria, y en consecuencia el billete a semifinales, por un 1-2.

El segundo día del torneo Gonzalo Salgado

El segundo enfrentamiento de cuartos midió al Sporting de Portugal con el Manchester United, con victoria para los ingleses por 1-2. El Valencia CF, por su parte, se midió al RC Deportivo. El plato fuerte llegaba con el último partido del segundo día del torneo alevín, en el que se vieron las caras el FC Barcelona y el Real Madrid por 2-1.

La gran final

La jornada de mañana se iniciará a las 10:00 horas con la semifinal entre el FC Porto y el Manchester United. La segunda semifinal será a las 10:50 horas, entre el Valencia CF y el Barça, para a las 12:00 horas estar jugando la gran final.

Durante el día de hoy estará presente Fabio Silva, padrino del torneo, en las instalaciones ribadumienses, y hará entrega del trofeo de esta nueva edición al equipo que consiga alzarse con el título de campeón.