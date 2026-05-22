Harry Dios: "Estamos pendientes de la decisión de Luis Carro"

El Céltiga finalizó la temporada en la decimotercera posición MONICA VILA

El Céltiga FC piensa ya en la siguiente temporada, en la que, un año más, militará en Tercera RFEF. Los isleños consiguieron los puntos necesarios para la permanencia mucho antes de lo previsto, pero las lesiones en los últimos meses fueron un gran hándicap para el cuadro dirigido por Luis Carro.

Precisamente por el entrenador pasa la planificación deportiva de la próxima campaña. Desde la directiva encabezada por Harry Dios ofrecieron la renovación a Luis Carro, pero se encuentran a la espera de que este tome una decisión sobre su continuidad o no.

“Si él se ve con fuerzas, tiene encima de la mesa una propuesta para seguir. Los objetivos que se le plantearon a principio de temporada se cumplieron”, comenta Harry Dios, presidente del Céltiga FC.

“Hablamos con los jugadores y con Luis. Esta semana nos va a contestar sin falta. No tenemos nada que objetar. Nosotros nos marcamos no bajar y el equipo compitió muy bien”, recalca el presidente de la entidad isleña. Una de las ideas de cara a la temporada 2026/2027 es contar con una plantilla más larga.

A la izquierda, Harry Dios, durante el derbi ante el Cambados en A Illa MONICA VILA

“Cuando después del partido en Cangas se nos lesionaron un par de jugadores, vimos que el nivel competitivo no era el mismo”, lamenta el dirigente. “Este año trataremos de hacer una plantilla un poco más larga, con dos o tres futbolistas más”, recalca Harry Dios, consciente del presupuesto que se maneja en la entidad.

El Céltiga FC finalizó la liga en la decimotercera posición con 40 puntos, a 16 de ventaja sobre el descenso. “El equipo compitió al máximo en todos los campos, a veces los resultados no te acompañan, pero el equipo estuvo de notable”, comenta Harry Dios.

La planificación

En cuanto a los jugadores, el primer paso es conocer la decisión de Luis Carro, ya que más allá de que Edu Charlín, director deportivo del Céltiga FC, tenga piezas en mente, todo comienza por conocer quién guiará al banquillo.

“Tuvimos contacto con todos. Hay un grupo muy bueno, pero todo depende de Luis. Él tiene la batuta, luego a lo mejor te viene otro y no cuenta con la mitad de ellos”, señala Harry Dios. “Creo que la gente está muy contenta. Tenemos el presupuesto para cumplir y vamos a intentar reforzarnos”, destaca el presidente