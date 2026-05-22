El Concello de Ribadumia recibe al equipo local tras cantar el alirón

La recepción en el Concello CD Ribadumia

El Concello de Ribadumia recibió a todos los miembros del Club Deportivo Ribadumia en el salón de plenos de la casa consistorial para felicitarles por haber logrado el ascenso a Preferente Sur tras dos temporadas militando en Primera Futgal. El equipo liderado por Fran Blanco desde el banquillo, se proclamó campeón de liga el pasado domingo luego de una intensa lucha con el Marín CF por el primer puesto durante toda la temporada.

Así, miembros de la corporación municipal, encabezados por el alcalde, David Castro, felicitaron a todos y cada uno de los miembros que forman la plantilla del CD Ribadumia, remarcando el orgullo que supone para el municipio que el equipo vuelva a ser de Preferente Sur luego de dos años de mucho trabajo.

La expedición del Ribadumia acudió al Concello con el trofeo de campeones para que el alcalde y los demás miembros de la corporación lo pudiesen levantar. Desde el club, también portaron un marco con una foto de la celebración del campeonato liguero con las firmas de la plantilla que ya forma parte de la historia más reciente de la entidad. Ahora, el combinado aurinegro comenzará la preparación de la próxima campaña.

La celebración del equipo Cedida

Aunque las instituciones ya hayan recibido al equipo, la celebración por el ascenso no termina aquí. Y es que el próximo sábado 30 de mayo, el club organiza una comida en la Carballeira para celebrar con los aficionados. El precio es de 25 euros para adultos y de 10 para los niños.