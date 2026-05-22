A Senra se pone a punto para iniciar el Arousa Fútbol 7

Celta y Vissel se vieron las caras en A Senra Gonzalo Salgado

A Senra se pone a punto para comenzar una nueva edición del Arousa Fútbol 7. Desde hoy hasta el domingo día 24 de mayo, Ribadumia será el epicentro del fútbol base con los mejores equipos a nivel nacional e internacional.

En esta ocasión se citan equipos de la talla del FC Porto, vigente campeón, FC Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Inter de Milán, RCD Espanyol, Valencia CF, Real Betis, Sporting de Portugal, Athletic Club, Vissel Kobe, Benfica, RC Celta, SC Braga, RC Deportivo, ED Val Miñor, Ourense CF, CD Quirinal y SD Compostela.

Este año, Fabio Silva, jugador del Borussia Dortmund e internacional absoluto con Portugal será el padrino del torneo, gracias a la colaboración de New Balance, patrocinador del mismo, por lo que estará presente el domingo 24 a las 12:00 horas en la entrega de premios. Precisamente, Fabio Silva disputó el torneo cuando él tenía 14 años, y ahora será el encargado de apradinarlo para cerrar así un ciclo.

Celta y Vissel se vieron las caras en A Senra Gonzalo Salgado

Lo cierto, es que el balón ya comenzó a rodar en A Senra antes del inicio del torneo, ya que se disputaron partidos amistosos, como el encuentro entre el RC Celta y el equipo japonés Vissel Kobe, con victoria para los celestes por 3-1.

Como novedad en esta edición participará el Manchester United, siendo una de las dos únicas salidas que hacen los Sub 14 de Reino Unido. Y es que una expedición del equipo se tuvo que desplazar hasta las instalaciones de A Senra para considerar oportuno la visita de los canteranos a Ribadumia.

Precisamente levantará el telón de esta nueva edición el vigente campeón, el FC Porto. Los portugueses disputarán el primer partido en A Senra a las 10:00 horas ante la SD Compostela.

Celta y Vissel se vieron las caras en A Senra Gonzalo Salgado

A las 10:40 horas será el estreno del FC Barcelona, que se verá las caras con el Vissel Kobe de Japón, que completa la participación internacional en el torneo junto a equipos como Manchester United, Inter de Milán, Sporting de Portugal, Benfica, o SC Braga. A las 12:00 horas será el turno del Real Madrid, que se medirá al RC Deportivo.

El último partido de la jornada matinal será a las 13:20 horas entre la SL Benfica y el Real Betis Balompié. El balón volverá a rodar en la jornada de hoy a las 16:30 horas con el duelo entre el Pabellón CF, equipo que logró la clasificación en la fase previa.

Los partidos de hoy finalizarán a las 19:50 horas con el encuentro entre el Athletic Club y la ED Val Miñor. Mañana, el balón volverá a rodar desde las 09:00 horas con el enfrentamiento con el duelo entre el Manchester United y el Valencia CF. A las 10:20 horas, el Inter de Milán se verá las caras con la SD Braga.

Durante el día de mañana, se dará también la fase de consolación a las 17:00 horas, finalizando a las 20:20 horas. Asimismo, también se llevarán a cabo los cuartos de final del Arousa Fútbol 7, comenzando a las 19:40 horas de mañana y finalizando a las 21:40 horas. La final será el domingo.