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Deportes

Jéssica Bouzas cede ante la croata Petra Marcinko y se despide de Rabat en cuartos

La vilagarciana cayó por un 6-3 y 6-4

María Caldas
21/05/2026 17:30
MADRID, 23/04/2026.- La tenista española Jéssica Bouzas Maneiro reacciona ante la rusa DIana Shnaider, durante su partido de la ronda 64 del Mutua Madrid Open disputado este jueves en la Caja Mágica, en Madrid. EFE/ Chema Moya
Jéssica Bouzas piensa ya en Roland Garros
EFE
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La tenista vilagarciana Jéssica Bouzas, segunda cabeza de serie, se despidió este jueves en los cuartos de final del torneo de Rabat (Marruecos), de categoría WTA 250 y disputado sobre tierra batida, ante la croata Petra Marcinko por 6-3 y 6-4. 

En un duelo que duro una hora y 20 minutos, Bouzas no pudo controlar el sólido servicio de la croata, que resolvió con claridad el primer set tras conseguir un ‘break’ cuando lideraba por 4-3.

En el segundo, Bouzas aguantó el pulso hasta el 4-4, pero volvió a ceder su saque y dejó con servicio de partido a Marcinko, que no desaprovechó la oportunidad. 

Ahora, Jéssica Bouzas se prepara ya para su actuación en Roland Garros, después de sellar una participación en el WTA de Rabat en la que mostró una gran capacidad de resiliencia, más allá de que ante la croata no encontró la manera de resolver con el saque.

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