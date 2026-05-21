Jéssica Bouzas cede ante la croata Petra Marcinko y se despide de Rabat en cuartos

Jéssica Bouzas piensa ya en Roland Garros EFE

La tenista vilagarciana Jéssica Bouzas, segunda cabeza de serie, se despidió este jueves en los cuartos de final del torneo de Rabat (Marruecos), de categoría WTA 250 y disputado sobre tierra batida, ante la croata Petra Marcinko por 6-3 y 6-4.

En un duelo que duro una hora y 20 minutos, Bouzas no pudo controlar el sólido servicio de la croata, que resolvió con claridad el primer set tras conseguir un ‘break’ cuando lideraba por 4-3.

En el segundo, Bouzas aguantó el pulso hasta el 4-4, pero volvió a ceder su saque y dejó con servicio de partido a Marcinko, que no desaprovechó la oportunidad.

Ahora, Jéssica Bouzas se prepara ya para su actuación en Roland Garros, después de sellar una participación en el WTA de Rabat en la que mostró una gran capacidad de resiliencia, más allá de que ante la croata no encontró la manera de resolver con el saque.