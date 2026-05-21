El vilagarciano Martín Fernández renueva su contrato con el Ourense

El vilagarciano durante un partido CB Ourense

El vilagarciano Martín Fernández cumplirá su tercera temporada en Ourense. El conjunto dirigido por Moncho López anunció ayer su continuidad, convirtiéndose en el jugador de la actual plantilla con más temporadas en el club.

El histórico club ourensano milita en la 1ª FEB, antigua LEB Oro, y la pasada temporada alcanzó la Final 4 de la Copa España disputada en Palencia, en la que cayó en semifinales.

El jugador vilagarciano continuó con su progresión ascendente, y se convirtió en el microondas del equipo de As Burgas, cambiando partidos con su verticalidad, descaro y anotación.

En los 29 partidos disputados, Martín promedió 8 puntos, con 10 o más puntos en 12 partidos, y dos rebotes en 13 minutos de juego, destacando sus actuaciones en la victoria frente a Movistar Estudiantes o en su regreso a Fontes do Sar, contra su exequipo, el Monbus Obradoiro, que finalmente sería el campeón de la liga regular y el primer equipo que consigue el ascenso a la Liga Endesa.

La temporada pasada, el alero disputó 29 partidos de temporada regular, demostrando una notable capacidad para aportar energía, equilibrio y solidez en ambos lados de la cancha.

Además, sus porcentajes de acierto, un 44,4% en tiros de dos puntos y 79,4% desde la línea de tiros libres, reflejan su eficiencia y constancia competitiva.

“Estamos moi satisfeitos coa continuidade de Martín. Desde a súa chegada demostrou unha evolución constante, tanto no aspecto deportivo como na súa madurez dentro do grupo”, dice Moncho López, entrenador del Ourense.

“Para nós é moi importante poder seguir compartindo camiño durante unha terceira tempada xuntos”, recalca el técnico del combinado.