Marcos Martínez: “La idea es darle continuidad al trabajo de Tizón”

Boiro vs Céltiga MONICA VILA

El CD Boiro comienza a pensar ya en la temporada 2026/2027, con la primera incógnita puesta sobre el banquillo, ya que la directiva tendrá que negociar la continuidad o no de José Tizón. Lo cierto, es que este año también llega a su fin el mandato de Marcos Martínez, vigente presidente, ya que en la última asamblea renovó por dos años su presidencia.

“En este momento estamos pendientes de tener una reunión con el cuerpo técnico para hacer una valoración de la temporada. Habrá que ver también aspectos a mejorar de cara a un futuro”, dice Martínez.

“El siguiente paso es sentarnos con José Tizón y valorar su continuidad de cara a la temporada que viene. Hay que escuchar sus intenciones y la posibilidad de continuar con nosotros. Una vez decidido eso el siguiente paso sería empezar a negociar con los jugadores”, comenta el presidente del CD Boiro.

La directiva aprovechará este sábado la comida de fin de temporada para iniciar las conversaciones, a la espera de reunirse con el cuerpo técnico durante esta semana. La predisposición por parte del club pasa por ofrecer la renovación a José Tizón.

“Nosotros en un principio estamos contentos con el trabajo de Tizón y de los demás componentes del cuerpo técnico. Queremos saber si está dispuesto a continuar un año más con nosotros y escuchar su idea. Lo hablaremos llegado el momento y seguro que hablando racionalmente llegamos a una idea que sea la mejor. En un principio la disposición es darle continuidad al trabajo hecho desde su llegada”, explica Martínez.

La presidencia

A pesar de que los mandatos presidenciales son de cuatro años, en las últimas elecciones Marcos Martínez y su junta renovaron por dos años, que vencen este mismo verano.

“Es otra cosa que tenemos que aclarar. Tenemos que hacer una asamblea para exponer la idea de la junta directiva y abrir un plazo de candidaturas por si hay interesados y decidir si nosotros presentamos candidatura o no, que sería por dos años”, dice Marcos Martínez.

“Habrá que considerar si tenemos que echarnos a un lado. Tenemos pensado convocarla para mediados del mes de junio, aunque vayamos hablando algunas cosas”, recalca Marcos Martínez.

La asamblea se convocará a mediados de junio

Planificar el Boiro de la próxima temporada, que seguirá compitiendo en Tercera RFEF, pasa por determinar quién afrontará la presidencia. “Estamos pendientes de todo este proceso para tampoco hipotecar a una posible entrada de una candidatura nueva y que tenga las manos atadas a la hora de apostar por Tizón como entrenador o buscar otras alternativas”, dice Marcos Martínez, actual presidente.

“Vamos a intentar adelantarlo cuanto antes, la idea sería convocarla a mediados de junio porque estamos con la elaboración de las cuentas de este año. Cuanto antes lo tengamos ya marcaremos la fecha”, explica el presidente.

Lo cierto, es que el club cerrará de nuevo las cuentas en positivo. “Hemos sido muy cautelosos con el presupuesto que manejábamos y no va a haber déficit”, concluye Martínez.