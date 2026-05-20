Jéssica Bouzas firma una gran remontada ante Fiona Ferro en el WTA 250 de Rabat

Jéssica Bouzas durante el partido ante Ferro Cedida

La vilagarciana Jéssica Bouzas logró clasificarse para los cuartos de final del WTA 250 de Rabat tras firmar una gran remontada ante la francesa Fiona Ferro con un 2-6, 7-6 (2) y 6-3. Una vez más, Bouzas Maneiro demostró una increíble mentalidad, ya que en el primer set, la derecha de Ferro complicó mucho las cosas a la arousana, con más de una decena de errores no forzados.

A pesar de que Ferro cambiaba la altura de las bolas, Jéssica se mantuvo en el partido y consiguió ir rompiendo el servicio, pero le costó ganar los puntos con su saque, cediéndolo hasta en tres ocasiones en el segundo, el cuarto y el octavo juegos.

Eso hizo que no pudiera sacarle rédito positivo al quiebre que logró en el tercero y que acabase perdiendo por 6-2. Así, ya en el segundo set, la vilagarciana jugó un gran tie-break, en el que mostró una gran capacidad de resiliencia. Cuando más cerca parecía Fiona Ferro de la victoria, Jéssica Bouzas rompió el servicio con mucha confianza.

En el tercer y definitivo parcial la española fue capaz de llevarse dos de sus tres primeros juegos al resto y acabó sentenciando el choque a su favor al imponerse por 6-3, necesitando de hasta cuatro pelotas de partido. Con esta nueva victoria, Bouzas se aferra al top 50 antes de su inicio en Roland Garros.

Ahora, Bouzas Maneiro tendrá que medirse a la croata Petra Marcinko, quien venció en tres sets a la ucraniana Yelyzaveta Kotliar.