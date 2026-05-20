El Cidade de Ribeira apuesta por la continuidad de Manuel Ángel en el banquillo

Manuel Ángel seguirá un año más como entrenador Cedida

El Cidade de Ribeira comienza a preparar ya su andadura en Primera Futgal. Tras cerrar la temporada consumando el descenso, el combinado ribeirense prepara la siguiente campaña con el objetivo de regresar a Preferente Norte el siguiente año. Para ello, desde la directiva comienzan con la creación del nuevo proyecto deportivo. El primer paso pasa por cerrar el cuerpo técnico.

Así, desde el Cidade de Ribeira, comunican la decisión de apostar por la renovación de Manuel Ángel Pena como entrenador. “Este adestrador xa levou ao club a preferente anteriormente e hoxe volvemos apostar pola persoa que mellor representa o noso fútbol, a nosa identidade e a nosa ilusión”, dicen desde el club. De este modo, Manuel Ángel cumplirá su sexta temporada al frente del banquillo.

“Non só queremos competir. Queremos volver xogar bonito, sentir orgullo en cada partido e facer que o pobo se identifique co equipo dentro e fóra do campo”, afirman desde la entidad ribeirense.

“Este escudo merece volver onde nunca debeu saír”, recalcan. Lo cierto, es que esta temporada las bajas pasaron factura al combinado ribeirense, que terminó por firmar el descenso con 33 puntos.