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Deportes

Jéssica Bouzas no falla y avanza a la segunda ronda del WTA de Rabat

Venció por 6-0 y 7-5 a la sueca Lisa Zaar

María Caldas
19/05/2026 18:45
Jéssica Bouzas está luchando por meterse en una final de un torneo WTA en Italia_19180701
Jéssica Bouzas mostró una gran versión en el saque
EFE
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La arousana Jessica Bouzas, número 51 del ranking ATP y segunda favorita, doblegó este martes a la sueca Lisa Zaar en la primera ronda del torneo WTA 250 de Rabat (Marruecos), disputado sobre tierra batida. 

Bouzas tardó una hora y 23 minutos en vencer a Zaar, después de un excelente inicio con un set en blanco y un segundo que rozó la hora de duración, 6-0 y 7-5. 

Ahora, la vilagarciana se medirá en la segunda ronda a la francesa Fiona Ferro, que superó a la croata Danka Kovinic por 6-2 y 6-3. Bouzas hizo gala de efectividad a través de su saque y ganó el 78% de los juegos que disputó ante Zaar.

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