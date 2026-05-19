Jéssica Bouzas no falla y avanza a la segunda ronda del WTA de Rabat

Jéssica Bouzas mostró una gran versión en el saque EFE

La arousana Jessica Bouzas, número 51 del ranking ATP y segunda favorita, doblegó este martes a la sueca Lisa Zaar en la primera ronda del torneo WTA 250 de Rabat (Marruecos), disputado sobre tierra batida.

Bouzas tardó una hora y 23 minutos en vencer a Zaar, después de un excelente inicio con un set en blanco y un segundo que rozó la hora de duración, 6-0 y 7-5.

Ahora, la vilagarciana se medirá en la segunda ronda a la francesa Fiona Ferro, que superó a la croata Danka Kovinic por 6-2 y 6-3. Bouzas hizo gala de efectividad a través de su saque y ganó el 78% de los juegos que disputó ante Zaar.