Portonovo y Alertanavia se citan este domingo en el Municipal da Seca

Aficionados del Portonovo en las gradas de Baltar Aitana Vidal

El Portonovo SD disputa este domingo a las 18:00 horas la final de la Copa Deputación ante el CP Alertanavia. Así, el Campo Municipal A Seca de Poio albergará la final masculina este próximo 24 de mayo.

En esta ocasión, la final será en un campo de hierba sintética, mientras que el año pasado se disputó en Pasarón, pero la situación actual del Pontevedra, que pelea por conseguir el play-off de ascenso, complicó que este año. Además, los granates también juegan el sábado en casa.

En la Copa Deputación participaron un total de 133 equipos: 70 de las delegaciones de Pontevedra y Santiago, y 63 de la de Vigo. Tras siete jornadas, solo quedan dos equipos que lucharán por el título y el premio económico.

El campeón recibirá 3.000 euros y el subcampeón 1.500, todo ello en virtud del acuerdo firmado por la Real Federación Gallega de Fútbol con la Diputación Provincial de Pontevedra, según el cual la institución provincial aporta una cantidad de 120.000 euros que se distribuyen entre los equipos participantes en las copas masculina y femenina, en función de las eliminatorias que hayan superado. Ahora, el Portonovo busca mostrar su mejor versión para sumar el título.