Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

O CB Río Ulla ascende a Primeira División Autonómica

Venceron ó Sarria na semifinal eliminatoria

María Caldas
18/05/2026 17:00
foto fora pavillon
As xogadoras fora do pavillón
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

Sobresaínte a tempada que fixo o equipo sénior Clínica Dental Mª Jesús García- Río Ulla, logrando o ascenso a Primeira Autonómica este domingo 17 de maio. 

Xa durante toda a liga mostraron unha fortaleza, unión e compromiso que as fixo  ilusionarse e soñar con lograr unha xesta deportiva esta temporada. Pero o logrado supón algo mais, colocar a un club dunha vila de tres mil habitantes entre o melloriño do baloncesto galego, e xusto o ano no que o club celebra o seu 40 aniversario.

Un baloncesto dinámico e divertido, cunha gran defensa que lles facilitou a opción de lograr moitas canastras en rápidos contraataques. Pelexar cada balón con ambición e tamén ser xenerosas buscando o pase á compañeira. Valores sinxelos nunha receita que non innova nada, pero que é difícil acadar.

Unha 1ª volta inmaculada, con vitorias importantes ante os outros equipos favoritos: na casa ante o EDO Blanco Amor, e foro na pista do COB Ourense. No ecuador da liga, empezaron a sentir que podían acadar algo histórico, e as sucesivas vitorias durante a 2ª volta así o demostraban.

Proclamadas campionas do grupo Sur da 2ª autonómica, o equipo quedou clasificado directamente para xogar a semifinal polo título, tocando coma rival o CB Sarria. 

Pero agora falta un ultimo partido. O da gran final, co título de campionas da 2ª división autonómica en xogo. O rival vai ser o COB Ourense, quen derrotou primeiro no cruce do grupo ao EDO Blanco Amor, e posteriormente na eliminatoria pola semifinal ao CB Carballo.

Así que esta fin de semana, ao ter a vantaxe de campo, toca xogar dito partido en Pontecesures, ante un rival ao que xa derrotamos 2 veces, pero ante o que non debemos de despistarnos, pois as de Ourense chegan nun gran estado de forma, o que acredita o gran final de temporada feito por elas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620