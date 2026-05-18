Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Manu Santos deja de ser entrenador del Mariscos Antón Cortegada

El técnico se va del equipo por motivos laborales

María Caldas
18/05/2026 11:14
Cortegada vs Ointxe
Manu Santos durante uno de los partidos esta temporada
MONICA VILA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

Manu Santos no será el entrenador del Mariscos Antón Cortegada la próxima temporada. El vilagarciano trasladó al club su decisión de no seguir al frente del banquillo por motivos laborales, los cuales le impiden mantener el mismo nivel de implicación. 

El entrenador se mostró muy agradecido con el club y con las jugadoras por su trabajo y dedicación diaria durante toda la temporada 2025-2026. "Desde la entidad, queremos agradecer a Manu su trabajo y la pasión demostrada durante su estancia en nuestro banquillo. Entendemos y respetamos su decisión y solo nos queda darle las gracias", dicen desde el Mariscos Antón Cortegada.

Ahora, la entidad comienza a trabajar en la búsqueda de un nuevo entrenador para la próxima campaña, en la que de nuevo volverán a intentar el ascenso a Liga Challenge.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620