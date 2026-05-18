Manu Santos deja de ser entrenador del Mariscos Antón Cortegada

Manu Santos durante uno de los partidos esta temporada MONICA VILA

Manu Santos no será el entrenador del Mariscos Antón Cortegada la próxima temporada. El vilagarciano trasladó al club su decisión de no seguir al frente del banquillo por motivos laborales, los cuales le impiden mantener el mismo nivel de implicación.

El entrenador se mostró muy agradecido con el club y con las jugadoras por su trabajo y dedicación diaria durante toda la temporada 2025-2026. "Desde la entidad, queremos agradecer a Manu su trabajo y la pasión demostrada durante su estancia en nuestro banquillo. Entendemos y respetamos su decisión y solo nos queda darle las gracias", dicen desde el Mariscos Antón Cortegada.

Ahora, la entidad comienza a trabajar en la búsqueda de un nuevo entrenador para la próxima campaña, en la que de nuevo volverán a intentar el ascenso a Liga Challenge.