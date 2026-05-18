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Deportes

El Villalonga FC mantiene su buena racha y apisona en San Pedro al Porriño Industrial

María Caldas
18/05/2026 06:45
Villalonga vs Pontevedra B
Capelo es el segundo máximo goleador de Preferente
Mónica Ferreirós
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El Villalonga FC finaliza la temporada por todo lo alto. Los de Roberto Lázaro firmaron un 5-3 en San Pedro ante el Porriño Industrial, con triplete de Iván Capelo incluído, para sellar el pleno de victorias en las últimas cinco jornadas. 

Así, los celestes terminan en la novena posición de la tabla clasificatoria con 53 puntos, empatados con el octavo, el Valladares, y 15 victorias en 34 partidos.

El Umia se despide de Preferente con goleada

El Umia CF disputó su último partido en Preferente Sur ante el CD Beluso. Los de Barrantes se despidieron de la categoría ganando por 4-2 a los de Bruno Gago. Una victoria con la que acaban una temporada muy complicada, en la que firman el último puesto de la clasificación con 21 puntos y solo cinco victorias en 34 jornadas. Ahora, comienza el proyecto en Primera Futgal.

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