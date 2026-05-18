El CD Ribadumia ya vive su nueva realidad en Preferente

Los jugadores celebran en el césped de Agolada Freiría

El CD Ribadumia sigue de resaca tras conseguir el ascenso a Preferente. El equipo de Fran Blanco se proclamó campeón del grupo cinco de Primera Futgal para conseguir así el ascenso directo. Dos años más tarde, los aurinegros regresan a Preferente luego de cantar el alirón en Agolada. En total, el CD Ribadumia sumó 87 puntos, uno más que el Marín, y con solo tres derrotas en 34 jornadas.

Tras proclamarse campeones de Primera Futgal en Agolada, los aurinegros se desplazaron hasta Ribadumia para seguir celebrando en casa. Una fiesta que se extendió hasta altas horas de la madrugada en compañía de los aficionados. Una de las piezas clave en el esquema de Fran Blanco es Cheri, capitán de la entidad al cumplirse nueve años de su llegada al club ribadumiense.

“Es una alegría inmensa. Este año fue una temporada de altibajos, dónde supimos sufrir. Hace un par de semanas, después de perder en A Estrada, nadie contaba con nosotros y aquí estamos”, comenta Cheri tras proclamarse campeón de Primera Futgal.

“La directiva lleva nueve años a tope. El grupo también fue brutal durante la temporada, nunca hubo una mala cara, todo lo contrario, estamos muy contentos”, afirma Cheri, que recibía bromas de fondo sobre un ‘contrato vitalicio’.

“Sumar 87 puntos para poder ascender y 28 victorias es brutal, nadie se lo imaginaba”, recalca el capitán del CD Ribadumia, que a sus 30 años firmó su temporada más goleadora con 10 tantos. Asimismo, el centrocampista vilagarciano cierra la temporada con más de 2.300 minutos.

El Ribadumia se verá las caras la próxima temporada con equipos como el Juventud Cambados, recién descendido de Tercera RFEF, o el Villalonga FC, a la espera de lo que haga el Portonovo en el play-off de ascenso.