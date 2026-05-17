El Portonovo empata ante el Antela y se verá con el Órdenes en el play-off

Moncho Fontán disputa un balón Aitana Vidal

El Portonovo SD no pudo pasar del empate a cero en el encuentro ante el Antela FC en Baltar. Los de Minso no encontraron su mejor versión ante un equipo que cerró muy bien los espacios, y que incluso pudo llevarse los tres puntos, pero las intervenciones de Diego Dadín lo impidieron.

Con este empate, los de Minso terminan la temporada en la segunda posición de la tabla clasificatoria con 65 puntos, por lo que se verá las caras con el SDC Órdenes, que alcanzó la quinta plaza en el grupo norte. El partido de vuelta será en Baltar como ventaja tras asegurar el segundo puesto. En caso de pasar se mediría al vencedor del Negreira-Lemos.

Diego Abal defiende un balón Aitana Vidal

En los primeros minutos, el Antela comenzó más replegado atrás, mientras que los locales tenían más dominio del balón. La primera de peligro fue para los visitantes, con un centro lateral de Negrete que terminan despejando los centrales arlequinados.

Los de Minso buscaban profundidad por las bandas, pero sin efectividad en el último tercio. Con el paso de los minutos, los de Bruno Cid iban estando más cómodos con balón. Así llegó la primera gran intervención de Dadín. Adrián Lorenzo filtró el pase al área a Negrete, que disparó desde la frontal pero Dadín sacó una mano mágica.

Moncho Fontán controla un balón Aitana Vidal

Lezcano tuvo la oportunidad de estrenar el marcador, pero no acertó en la definición y el encuentro se fue 0-0 al descanso. Ya en el segundo tiempo, el Antela se mostró muy atento a los segundos balones. Adrián Lorenzo volvió a vérselas con Dadín, y es que en un mano a mano, el portero local despejó con la pierna.