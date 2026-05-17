El palista de O Muiño Adrián Sieiro gana la Copa del Mundo en Alemania junto a Daniel Grijalba

Sieiro y Grijalba celebran su victoria al cruzar la meta en Brandemburgo RFEP

El piragüista del Náutico O Muiño de Ribadumia Adrián Sieiro se proclamó campeón de la Copa del Mundo de Brandemburgo (Alemania) junto al madrileño Daniel Grijalba en la final de C2 500, en la que su compañero de club Manuel Fontán y Diego Domínguez terminaron cuartos. Fue una exhibición de los canoístas españoles en esta distancia olímpica. El palista de Poio y Grijalba se impusieron con un tiempo de 1:47.75, superando en más de dos décimas a los rusos Zakhar Petrov e Ivan Shtyl, mientras que completaron el podio los húngaros Daniel Fejes y Daniel Jonatan a siete décimas de los vencedores. Manuel Fontán y Diego Domínguez acabaron en meta con un registro de 1:48.78, ganándole el igualadísimo duelo a los rusos Alexey Korovashkov y Matvei Arsenov.

Fontán y Domíngue acabaron cuartos y van claramente a más en su puesta a punto como pareja en la distancia olímpica

Los piragüistas internacionales del Náutico O Muiño estuvieron a muy buen nivel, sólo una semana después de que Sieiro se quedase muy cerca de la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Szeged (Hungría), donde Fontán fue octavo.

Además, este fin de semana en Brandemburgo la asturiana del Club Piragüismo Rías Baixas Lucía Val volvió a subirse al podio en otra prueba de la Copa del Mundo. Junto a Sara Ouzande, Daniela García Heredia y Bárbara Pardo se colgó la plata en K4 500, al igual que hace una semana en Szeged (Hungría). El barco español sólo fue superado por las chinas y volvió a demostrar su calidad y potencial en una distancia que también es olímpica. En Alemania también compitió este fin de semana el rianxeiro Adrián Mosquera, que acabó octavo en la prueba de paracanoe de VL3 200.