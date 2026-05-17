El CD Ribadumia "campeona" y está de vuelta en Preferente

Los jugdores celebran el ascenso al final del partido en Agolada Freiría

El Ribadumia está de vuelta en Preferente dos años después. Y regresa por la puerta grande tras proclamarse brillante campeón de liga del grupo V de Primera Futgal, al vencer esat tarde por 0-3 en el campo de Agolada, donde cantó el alirón junto a los doscientos aficionados que se desplazaron para animar a los jugadores y disfrutar de la gesta.

El equipo estuvo muy respaldado esta tarde en el campo del Hospitalillo Freiria

El equipo de Fran Blanco redondeó una liga de matrícula de honor, en la que le ganó el particular pulso al Marín, al que arrebató el liderato el pasado fin de semana en A Senra. Esta había que culminar el trabajo contra un rival ya descendido, con cinco sancionados y con sólo catorce jugadores en convocatoria. Y cayó la vigésimo octava victoria. Sin sobresaltos. Sólo hubo algo de suspense hasta que llegó el 0-1. Poco después el equipo aurinegro (de blanco) marcó el segundo y la tarde fue plácida.

Onde inicial del campeón de liga esta tarde en el último partido Freiría

El Ribadumia hizo un partido muy serio, apenas concedió y mereció golear porque tuvo innumerables ocasiones. Ni se dejó llevar por los nervios ni por las urgencias. Confió en su juego, en el orden para atacar, en transición y posicional, y jugó el partido como si fuese una más. Las ocasiones se fueron sucediendo, por lo que todo se redujo a una cuestión de puntería.

Jóvenes aficionados visitantes, futbolistas de la cantera, no se lo perdieron Freiría

La primera en un balón al espacio hacia el goleador Cris López, que disparó excesivamente cruzado. La segunda fue muy clara, fruto de la presión visitante cerca del área rival. Robó Cheri al central Milo y disparó abajo Lucas García, rechazó el portero local y el propio Cheri, en área pequeña con todo a favor y prácticamente a puerta vacía, la echó fuera.

Sidiibé dio mucha seguridad en defensa y culminó su cuarto ascenso Freiría

Mediado el primer tiempo el equipo de Fran Blanco ya dominaba por completo, echando el balón al piso y tratando de asociarse en zonas interiores para profundizar por fuera en el pequeño campo sintético del Hospitalillo. El acoso era total, con numerosos córners y llegadas por fuera, pero el penúltimo clasificado resistía defendiendo bien su área. Fueron por lo menos una decena los saques de esquina que lanzó el equipo de Fran Blanco en el primer período.

Sólo era cuestión de mantener la insistencia. Y antes del descanso los visitantes abrieron al fin la lata. Conectó Lucas Gallego con el lateral derecho Novegil, que la puso al espacio en banda derecha sobre Cris López. El delantero aurinegro profundizó hasta al área, recortó dos veces y acabó sacándose un centro chut abajo que tocó el portero local e introdujo en su propia portería. Su vigésimo cuarto gol en liga.

Cris López y Eloy fueron goleadores en el último partido Freiría

El equipo de Fran Blanco ya había hecho lo más difícil. Sólo unos instantes después al fin aprovechó un nuevo saque de esquina. Hasta tres opciones de remate claros en área pequeña que fueron salvando in extremis los locales, hasta que Cheri acabó con la acción de suspense, con la colaboración de un defensa. El 0-2 antes del descanso fue un bálsamo. La tranquilidad absoluta, pero los visitantes no se frenaron. Siguieron descosiendo a la defensa local y perdonaron el 0-3 en la última jugada de la primera parte. Manu Otero la echó fuera en el mano a mano tras recibir un gran pase interior.

Aficionados del CD Ribadumia en Agolada antes del comienzo del partido Freiría

Aunque en el segundo tiempo el Agolada trató de dar un paso adelante, jugando más directo, fue el líder el que siguió gozando de las mejores ocasiones. Cada balón al espacio para Cris Lopez fue una tortura para los locales. El árbitro anuló un gol a la salida de un córner al equipo de Fran Blanco por una supuesta falta.

Jugadores en el banquillo esperando a que el árbitro señale el final Freiría

Atacando los espacios por fuera con jugadores de segunda línea, como Cheri, el Ribadumia siguió generando mucho. Fue así como llegó el 0-3. Pase atrás de Cheri y definición de Eloy. De ahí al final, control absoluto, con la pareja de centrales formada por Fer Santaló y Sidibé muy atenta. El Ribadumia mantuvo la concentración y la seriedad hasta el final.

El presidente Toño Serantes posa con sus compañeros de la directiva Freiría

Con el pitido del árbitro empezó la celebración del campeón. Corrió el champán, hubo manteos, abrazos y fotos con la camiseta del ascenso. El Ribadumia está de vuelta tras cuajar una liga extraordinaria.

Fueron 28 victorias en 34 partidos para sumar 87 puntos, uno más que el Marín, que jugará el play-off al igual que el CD Unión. El equipo de Fran Blanco acaba el campeonato con 85 goles marcador y con sólo 25 encajados. Un justo campeón que lo empezó a celebrar en Agolada y alargó la fiesta en casa.

Los jugadores empiezan la fiesta Freiría

Agolada 0-3 Ribadumia Agolada: Nuno (Reboredo, min. 78), Milo, Marco (Colmemero, min. 60), Coego, Santi, Berredo, Curri, Nico, Bieito, Esteban y Dani Seco. CD Ribadumia: Lucas Gallego, Novegil, Sidibé, Fer Santaló, Nico Casalderrey; Cheri (Pablo De La Torre, min. 77), Bugallo; Eloy (Pedro Giménez, min. 70), Lucas García (Félix Aguín, min. 77), Manu Otero (Diego Oubiña, min. 85); Cris López (Nico Fariña, min. 85).

Goles: 0-1 Cris López (min. 41); 0-2 Cheri (min. 43); 0-3 Eloy (min. 64).

Árbitro: Samuel Gil Caldelas, asistido por Raúl Ferreiro y Leo González. No mostró ninguna tarjeta.

Cheri cogió el bombo para celebrar Freiría

Cheri: "Es una alegría inmensa. Me alegro por la directiva y por este grupo"

Dani Lojo: "La clave para ganar hoy fue mantener la calma"

Toño Serantes: "É unha tremeda alegría. Necesitabamos estar en Preferente"