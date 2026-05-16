“No consigo dejar el fútbol”

Oumar Sidibé, que posa en el centro de Vilagarcía, es un fijo en el centro de la defensa del Ribadumia Aitana Vidal

El CD Ribadumia está a un paso de lograr el ascenso a Preferente. Llega a la última jornada que le lleva mañana al campo del Agolada (18 horas) en lo más alto de la tabla, tras su victoria en el duelo directo en A Senra ante el Marín (2-1), al que aventaja en un punto. El equipo que dirige Fran Blanco está muy cerca de redondear un año de ensueño, en el que ha ganado 27 de sus 33 partidos disputados y ha mantenido un increíble pulso con el equipo de Sergio Martín.

Si la posibilidad de ganar una liga ya tiene mucho mérito y es ilusionante, hacerlo superando a un rival como el Marín, confeccionado a golpe de talonario con jugadores con experiencia en categorías superiores como Churre, Aitor Díaz, Javi Pazos, Javi Rey o Sylla, eleva aún más el valor del posible título.

Se espera que el equipo aurinegro esté muy respaldado y acompañado por su gente en el campo del Hospitalillo. El autobús que fletó el club para la afición se llenó, al igual que en el que viajan los jugadores. Enfrente el Ribadumia tendrá a un rival que no se juega nada y ya está descendido. “Nunca hay favoritos en esta categoría. Va a ser complicado y hay que hacer las cosas bien para ganar”, explica Oumar Sidibé, que a sus 35 años persigue su cuarto ascenso de su carrera deportiva, tras dar el salto a Segunda B con el Boiro, a Segunda RFEF con el Arosa y a Preferente con el Umia. El burkinés sigue dando un altísimo rendimiento. “Desde el principio esta temporada me he encontrado bastante bien, pese a que no pude hacer pretemporada por el trabajo”.

De hecho es el segundo jugador con más minutos de la plantilla (2.554), sólo superado por David Bugallo (2.628). “Yo sí contaba estar en esta situación porque en pretemporada ya vi que teníamos muy buen equipo. Las sensaciones eran muy buenas y mi mentalidad siempre es la de luchar por lo máximo y hasta el final”.

Esa manera de pensar es la que le mantiene en activo tras superar una gravísima lesión hace ocho años, cuando sufrió una luxación completa y se rompió los ligamentos cruzados anterior y posterior y el ligamento lateral externo de su rodilla izquierda. Dos intervenciones quirúrgicas y más de un año apartado de los terrenos de juego no fueron suficientes para que tirarse la toalla. Sidi volvió e incluso llegó a jugar en Segunda RFEF con el Arosa, antes de alargar su carrera en Barrantes y regresar más de una década después a A Senra, su primer destino en Arousa en Tercera cuando se desligó del Fabril. “Llevo ya tres años pensando en dejar el fútbol de lado para centrarme en el trabajo, además ahora soy padre, pero nunca lo dejo porque me gusta. Fue el portero Lucas el que me convenció para seguir”, explica Sidi. “No sé que pasará la próxima temporada, mi idea es dejarlo, aunque me encuentro bien físicamente, sin molestias en la rodilla y me encanta competir”.

El central aurinegro, que hace pareja con Fer Santaló, reconoce que el descenso del Arosa fue un punto de inflexión. “Me quedé muy desencantado, a partir de ahí fue cuando empecé a pensar en dejar de jugar”, pero cuatro temporadas después sigue al pie del cañón, a punto de dar otra alegría deportiva al Concello de Ribadumia. “Estoy contento porque la directiva y la gente aquí se porta bien conmigo, además las instalaciones están muy bien”.

Para explicar la gran trayectoria del Ribadumia, Sidibé habla del día a día y del técnico Fran Blanco. “Creo que el trabajo en los entrenamientos y la idea de juego del míster influyeron mucho, siempre tratando de jugar bien. Tenemos gente con gol y defendemos bien, por eso no perdimos ningún partido en casa”. Sidi espera que la afición juegue mañana un papel importante desde la grada. “Ojalá podamos darles una alegría”.

Fran Blanco: "Los chavales se lo merecen"

El técnico Fran Blanco tiene las bajas de Joel Bóveda e Iker González, además de Álex Presas, que está en proceso de readaptación al trabajo en grupo después de estar lesionado varios meses. Además hay varios jugadores con molestias. "Sabemos que vamos a jugar un partido muy exigente contra un rival que le costó adaptarse a la categoría pero que ha hecho una segunda vuelta muy buena, con unos números para conseguir la permanencia pero arrastraba ese déficit de la primera vuelta", advierte el técnico aurinegro. "Aunque ya no se jueguen nada a efectos clasificatorios, seguro que querrán hacer un buen partido ante su gente".

Fran Blanco habla de "muchísima ilusión" en su equipo. "Los chavales llevan trabajando toda la temporada de manera increíble en el día a día y se merecen tener esta oportunidad de jugar para ser campeones. Además, han conseguido una conexión con la afición increíble como se pudo ver en el último partido y estoy seguro de que nos van a empujar el domingo desde la grada y van a ser claves en este último esfuerzo".