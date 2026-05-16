Jéssica Bouzas se queda a las puertas de la final de Parma

Jéssica jugó un gran partido en la larga semifinal ante la ucraniana Sergio Perez / EFE

Hay partidos que pasan a la historia de la carrera de un deportista, incluso aunque se salden con una derrota. Es el caso del que libró durante dos días en Italia la vilagarciana Jéssica Bouzas, que se quedó a las puertas de la final de su segundo WTA 125, dos años después de ganar el de Antalya (Turquía). Perdió en una batalla de tres horas y media con tres sets decididos en la tie-break con la ucraniana Dayana Yastremska, que jugará esta misma tarde la final del Parma Ladies Open contra la checa Barbora Krejcikova,

El resultado fue 7-6, 6-7 y 7-6. Pero bien pudo ser otro por la casta que demostró la arousana, que tuvo que remontar esta mañana, cuando se reanudó el partido suspendido ayer por la lluvia. Forzó el tie-break en el primer set, que se le escapó 7-5 tras bastante igualdad. Y la semifinal se le puso muy cuesta arriba en el segundo, en el que llegó a perder por 4-0 y también estuvo 5-2 abajo. Pero Jessi remó, confió y luchó. Salvó hasta seis bolas de partido, cuatro de ellas con 5-4 abajo al saque en un largo juego de doce puntos. Con el desfavorable 6-5 volvió a agarrarse a la pista cuando Yastremska dispuso de dos ventajas, pero ahí se mantuvo la arousana, que consiguió forzar el tie break y se lo llevó 7-4 después de más de un hora de lucha en el segundo set.

El tercero lo empezó bien, con mucha confianza, y llegó a ponerse 4-1 arriba, pero la ucraniana aún tenía que decir mucho en el partido. Remontó con cuatro juegos seguidos y se puso 5-4 en ventaja y saque para ganar. Bouzas Maneiro, en modo jabata, consiguió el break y seguir alargando la batalla, que acabó decidiéndose en otro desempate. La ucraniana se la jugó, asumió riesgos y pegó golpes por doquier. Le salió cara. Enfrente se vio una Jessi más madura, fuerte mentalmente y cada vez mejor tenista. Perdió el partido, pero sigue yendo a más, aunque sus resultados puedan indicar otra cosa. De Italia se va con buenas sensaciones y con la confianza para librar nuevas batallas en tierra batida, con Roland Garros a la vuelta de la esquina.