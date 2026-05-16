El “Sara 3.0” vence en la primera etapa del Trofeo Almirante Rodríguez-Toubes

Poco viento al final de la primera etapa hoy en Vilagarcía en la Regata Toubes, que cumple treinta años da

El “Sara 3.0” fue el vencedor absoluto en la primera etapa del XXX Trofeo Almirante Rodríguez-Toubes, celebrada hoy entre Marín y Vilagarcía con buen viento en general, aunque con algunas calmadas al principio y final de la travesía.

Como era de esperar, ganó en tiempo real el gigante “Corsario Thunder” (TP52 – Jorge Durán – C.Y. Vilagarcía) que invirtió 3 horas, 57 minutos y 23 segundos en completar las 24,17 millas de recorrido. Pero en tiempo compensado absoluto el vencedor fue el “Sara 3.0” (Salona 44 – Rafael Blanco Vieites – M.R.C.Y. Baiona) en una muy buena actuación técnica y táctica, sobre todo en las bajadas de viento, seguido del “Monterrei”, “Tuspi II”, “Bonaventure” y “Trotto”.

En clase I lidera el “Sara 3.0” (Salona 44 – Rafael Blanco – MRCY Baiona), seguido por el “Maracaná” (Dufour 34 – Carlos García – RCM Aguete) a 24 min y 10 segundos. En la clase 2 manda el “Bonaventure” (Dufour 360 – José Luis Ríos – RCN Vigo), por delante del “Meu” (Sun Oddysey 40 - José Luis Smyth) a 27 min y 24 segundos.

En la clase 3 es líder el “Monterrei” (First 31.7 – Daniel Barros – RCN Portosín) y segundo el “Tuspi II” (Ro 300 – Oscar Rodríguez – RCN Portosín) a 44 segundos. Por último, en la clase de veteranos y clásicos el más rápido ayer fue “Adaxe Catro” (Van de Stadt 45 – Alejandro Diéguez – Indep) y es segundo “Daikiri” (First 41s5 – Jorge Manuel Alvarez – RCN Sanxenxo) a 13 min y 38 segundos.

Para este domingo, segunda y definitiva etapa de Vilagarcía hasta Marín con salida a las 11 horas y con previsión de vientos un poco más fuertes del Noroeste.