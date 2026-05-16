El “Sara 3.0” vence en la primera etapa del Trofeo Almirante Rodríguez-Toubes
Buen viento en general, aunque con algunas calmadas al principio y final de la travesía desde Marín a Vilagarcía
El “Sara 3.0” fue el vencedor absoluto en la primera etapa del XXX Trofeo Almirante Rodríguez-Toubes, celebrada hoy entre Marín y Vilagarcía con buen viento en general, aunque con algunas calmadas al principio y final de la travesía.
Como era de esperar, ganó en tiempo real el gigante “Corsario Thunder” (TP52 – Jorge Durán – C.Y. Vilagarcía) que invirtió 3 horas, 57 minutos y 23 segundos en completar las 24,17 millas de recorrido. Pero en tiempo compensado absoluto el vencedor fue el “Sara 3.0” (Salona 44 – Rafael Blanco Vieites – M.R.C.Y. Baiona) en una muy buena actuación técnica y táctica, sobre todo en las bajadas de viento, seguido del “Monterrei”, “Tuspi II”, “Bonaventure” y “Trotto”.
En clase I lidera el “Sara 3.0” (Salona 44 – Rafael Blanco – MRCY Baiona), seguido por el “Maracaná” (Dufour 34 – Carlos García – RCM Aguete) a 24 min y 10 segundos. En la clase 2 manda el “Bonaventure” (Dufour 360 – José Luis Ríos – RCN Vigo), por delante del “Meu” (Sun Oddysey 40 - José Luis Smyth) a 27 min y 24 segundos.
En la clase 3 es líder el “Monterrei” (First 31.7 – Daniel Barros – RCN Portosín) y segundo el “Tuspi II” (Ro 300 – Oscar Rodríguez – RCN Portosín) a 44 segundos. Por último, en la clase de veteranos y clásicos el más rápido ayer fue “Adaxe Catro” (Van de Stadt 45 – Alejandro Diéguez – Indep) y es segundo “Daikiri” (First 41s5 – Jorge Manuel Alvarez – RCN Sanxenxo) a 13 min y 38 segundos.
Para este domingo, segunda y definitiva etapa de Vilagarcía hasta Marín con salida a las 11 horas y con previsión de vientos un poco más fuertes del Noroeste.