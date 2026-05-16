Al Portonovo le vale el empate mañana para acabar segundo

El Portonovo aventaja en dos puntos al Atios y le tiene el golaverage ganado Mónica Ferreirós

Al Portonovo le vale el empate mañana en Baltar (18 horas) ante el Antela para finalizar la liga segundo y cruzarse en la primera eliminatoria del play-off contra el quinto clasificado del grupo I de Preferente, el Órdenes, disputando la vuelta en casa. Curiosamente al rival del equipo de Minso Vidal, que es quinto, también le interesa sumar un punto en esta última jornada para asegurar el play-off. Y es que si los ourensanos pierden y gana el Atlético Arnoia al Choco, perderían la quinta plaza por el goleaverage.

Pero el técnico arlequinado ni se plantea un posible ´biscotto`, ya que entiende que “llegamos con muchas ganas a esta ultima jornada”, puesto que llevan once partidos sin perder y encadenan tres victorias seguidas. “Tenemos el play off asegurado e intentaremos quedar lo más arriba posible para entrar de segundos en el cuadro”.

La temporada del Portonovo ya es notable, sobre todo porque empezó muy mal. Después de las diez primeras jornadas de liga era penúltimo con solo 7 puntos. Desde entonces es claramente el mejor equipo de la competición, ha sumado 57 puntos en 23 jornadas, superando en seis puntos al campeón y ya ascendido Pontevedra B.

Ahora el equipo de Minso quiere más. Lo primero es asegurar el subcampeonato, que le cruzaría con el quinto del otro grupo, el Órdenes, y después en la segunda y última eliminatoria con el vencedor del enfrentamiento del tercero del grupo 1, que se decide mañana entre Negreira y Betanzos, y el cuarto del grupo 2, que en estos momentos es el Lemos. Minso tiene la única duda de Juan Barbeito, que sigue recuperándose de su lesión muscular, mientras que el Antela se desplaza a Portonovo con la baja de Carlos González y las dudas de Pedro y Mauro Sabucedo.

Por su parte, el Villalonga despide la temporada con el duelo en San Pedro ante el Porriño mañana a las 18.30 horas. Un partido sin nada importante en juego, ya que se miden décimo contra octavo separados por un único punto. “O noso obxectivo é darlle unha alegría a afección e sumar unha sexta victoria consecutiva para acabar a liga con boas sensacións”, comenta el técnico Roberto Lázaro, que tiene las bajas por lesión de Héctor, Rodri Méndez, Barbeito, Óscar y Portas, además Manu Bugallo está sancionado y Romay no está por causas laborales. “O equipo está con boas sensacións e con confianza”.

Por su parte, el Umia se despide de la categoría mañana a las 12 horas en A Bouza ante un Beluso que llega salvado y en mitad de la tabla. Por tercera semana seguida Joel Negreiro, técnico del equipo cadete que marcha sexto en Preferente Futgal, dirigirá a los locales tras la marcha de Ramiro Sorbet después de la goleada encajada en Baltar.