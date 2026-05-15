La Regata Trofeo Almirante Rodríguez-Toubes de Cruceros alcanza su trigésima edición

Acto de presentación de la Regata Almirantre Rodríguez Toubes que se celebra este fin de semana da

El salón noble del edificio social del Real Club de Regatas Galicia de Vilagarcía acogió el acto de presentación de la XXX Regata Trofeo Almirante Rodríguez-Toubes de Cruceros, una de las “clásicas” en la clase y la que más años lleva siendo escogida como puntuable cada temporada para la Copa Galicia de Cruceros de Clubes de dicha territorial.

La regata se celebra este fin de semana, sábado y domingo 16 y 17 de mayo con sendas etapas costeras Marín-Vilagarcía y Vilagarcía-Marín respectivamente. Y contará con 25 embarcaciones representando a 11 clubes, aunque se espera llegar finalmente a la treintena.

El Presidente del Real Club de Regatas Galicia, Wenceslao González-Garra, hizo de anfitrión en este acto de presentación, acompañado del Presidente de la Comisión Naval de Regatas, Comandante-Director de la Escuela Naval Militar, Capitán de Navío Tomás Clavijo Rey-Stolle.

González-Garraagradeció la presencia a todos los presentes y la colaboración y patrocinio de las firmas empresariales y organismos oficiales, gracias a los cuales se puede celebrar en gran medida esta regata. También en especial a los medios de comunicación que dan visibilidad a este evento. Destacó los 30 años de colaboración con el Escuela Naval Militar para la organización de este evento, lo cual es muy significativo para este club y por ello hizo entrega de una placa conmemorativa al Comandante Director.

Por su parte, el Comandante-Director de la Escuela Naval Militar, Tomás Clavijo Rey-Stolle, se unió a las palabras de González-Garra de lo importante de cumplir 30 años de trabajo en conjunto para este evento enviando un recuerdo a todos los que les precedieron y fueron haciendo posible esta colaboración conjunta.

Por último, el vocal D. Eduardo Rodríguez-Toubes, en nombre de la familia del Almirante que da nombre al Trofeo y regata, destacó la importancia que para ellos significaba que fuesen ya 30 años de consecución del evento, deseando lo mejor para los participantes.

La primera etapa se disputará este sábado 16 de mayo a partir de las 11:30 horas con salida en las inmediaciones de la Escuela Naval Militar en Marín y final en las cercanías de los muelles deportivos del puerto de Vilagarcía. En total serán aproximadamente unas 25,5 millas de recorrido tras pasar por la costa más cercana a La Lanzada.

El Presidente del RCRG hace entrega de una placa conmemorativa de los 30 años de colaboración al Cte. Director de la ENMM da

La segunda etapa, programada para el día siguiente, domingo 17 de mayo, también será un recorrido costero pero en sentido inverso al día anterior y con salida a las 11:00 horas.

Las previsiones meteo son de vientos de componente Noroeste flojos al principio pero moderados con alguna racha de 20 nudos a partir del mediodía de ambas jornadas, sobre todo el domingo. La mar estará muy aceptable. Y en cuanto a las condiciones ambientales, sol con algunas nubes y temperaturas agradables de entre 17 y 20 grados en ambas jornadas.

Entre los inscritos hasta el momento, destaca al rapidísimo y gigante de la flota, el TP52 “Corsario Thunder” del Club de Yates Vilagarcía, así como “Sara 3.0” y el “Orión” del Monte Real Club de Yates de Bayona; “Seika” y “Bonaventure” del Real Club Náutico de Vigo; “Ozosana”, “Ziralla Primero” y “Daikiri” del Real Club Náuico de Sanxenxo; “Monterrei” y “Tuspi II” del Real Club Náutico de Portosín; “Trotto” y “Meu” del Club Náutico de Beluso; “Maracaná” y “Que Vai” del Real Club de Mar de Aguete; los “Regulus II, III y IV” de la Comisión Naval de Regatas; “La Fanciulla” del Real Club de Regatas Galicia; “Kairos” y “Cassandra” del Club Náutico Portonovo; “Hunter´s Moon” del Club Náutico San Vicente do Mar; así como los independientes de club pero gallegos, “Adaxe Catro” y “Papanatas”, así como el “Admirable”, representante del Real Club Náutico de Madrid.

Este evento se celebra bajo el patrocinio y colaboración de las firmas ABANCA, papelera de Brandia, Tacore, Frinsa, y Marina Vilagarcía, además de los organismos oficiales, Xunta de Galicia, Autoridad Portuaria de Vilagarcía, Concello de Vilagarcía de Arousa y Deputación de Pontevedra.