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Deportes

La lluvia interrumpe el duelo entre Jéssica Bouzas y Yastremska  por un puesto en la final de Parma

La ucraniana mandaba por 6-5 en el primer set de la semifinal de este WTA 125 cuando se paró el partido, que se reanudará este sábado por la mañana

Gonzalo Sánchez
15/05/2026 19:24
Jéssica Bouzas está luchando por meterse en una final de un torneo WTA en Italia
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La lluvia obligó a suspender la semifinal del WTA 125 de Parma entre la vilagarciana Jéssica Bouzas y la ucraniana Dayana Yastremska con el resultado de 6-5 a favor de la ucraniana, que estaba al saque con ventaja para la vilagarciana cuando se interrumpió el partido, que se reanudará este sábado a partir de las 11 horas. 

Bouzas Maneiro está peleando por meterse en una final y redondear una gran semana en el Parma Ladies Open, donde ganó en primera ronda a la italiana Marta Lombardini por 6-4 y 6-2, superó en octavos de final a austriaca Lilli Tagger por 6-3 y 6-2 y apeó en cuartos a la suiza Susan Bandecchi en un duro partido (6-1, 3-6 y 6-4). 

Esta tarde la vilagarciana, cabeza de serie número dos, empezó la semifinal ante una vieja conocida, a la que derrotó el pasado año en tercera ronda de Wimbledon en tres sets sobre hierba y en Pekín en el WTA 1000 de China sobre pista dura. Esta vez Yastremska, cabeza de serie número 3 en Parma, se cruzó con Bouzas Maneiro en una tierra batida bastante lenta, ya que la lluvia fue la protagonista durante toda la noche y apareció durante el partido. 

El primer set fue un toma y daca, con ambas tenistas con muchas dificultades para mantener el saque. Jessi jugó a un nivel alto, peleó cada punto y se puso 3-1 arriba de inicio. Pero Yastremska, que prácticamente comparte ranking top 50 con la española, demostró que es una tenista con muchos recursos desde el fondo de la pista para dominar y encadenó cuatro juegos seguidos para ponerse 5-3. Bouzas no se amilanó y ganó por segunda vez su servicio, para rompérselo a continuación a su rival, salvando una primera bola de set. 

Yastremska tuvo otra con 6-5 arriba y al saque, pero de nuevo la vilagarciana se agarró a la pista, ya bajo la lluvia, y consiguió mantenerse viva en el set. En cuanto dispuso de ventaja y de oportunidad para el 6-6, la ucraniana pidió al juez de silla parar el partido debido a la lluvia, puesto que poco después del aplazamiento empezó a jarrear y la tentativa posterior de reanudarlo fue fallida, ya que reapareció el aguacero y será este sábado por la mañana cuando se reanude el partido. Espera en la final la checa Barbora Krejcikova, que ganó en la otra semifinal a la colombiana Camila Osorio por 6-2, 1-6 y 7-5.

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