El Manchester United se suma a la fase final de Arousa Fútbol 7

Las autoridades durante la presentación Aitana Vidal

Ribadumia volverá a ser epicentro del mejor fútbol alevín los próximos 22, 23 y 24 de mayo con la fase final del Arousa Fútbol 7, en la que se citan FC Porto, vigente campeón, FC Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Inter de Milán, RCD Espanyol, Valencia CF, Real Betis, Sporting de Portugal, Athletic Club, Vissel Kobe, Benfica, RC Celta, SC Braga, RC Deportivo, ED Val Miñor, Ourense CF, CD Quirinal y SD Compostela.

Este año, Fabio Silva, jugador del Borussia Dortmund e internacional absoluto con Portugal será el padrino del torneo, gracias a la colaboración de New Balance, patrocinador del mismo, por lo que estará presente el domingo 24 a las 12:00 horas en la entrega de premios.

“Se da la casualidad de que Fabio jugó este torneo cuando él tenía 14 años, para él es cerrar un ciclo”, comenta Alberto Diz, director del AF7. En esta edición debuta el Manchester United, siendo una de las dos únicas salidas que hacen los Sub 14 del equipo.

“Estuvieron aquí viendo las instalaciones para determinar su participación”, cuenta David Castro, alcalde de Ribadumia. En total, seis campeones de Europa pasarán por A Senra la próxima semana.

Las autoridades durante la presentación Aitana Vidal

“Vamos a tener un nivel competitivo muy alto, con distintas formas de enfocar la formación a estas edades tempranas”, comenta Alberto Diz. En el caso del United, es la décima ocasión que un equipo inglés disputa el campeonato.

Después de conquistar el título en años anteriores, el Inter de Milán regresa también al AF7 para sumar en la lista de equipos internacionales, junto con los equipos portugueses, que son cuatro, y el Vissel Kobo. Este último llega desde Japón para mostrar su talento en esa alianza tradicional que viene trayendo equipos a Ribadumia.

“Es un equipo de los más potentes en la historia reciente, sin ir más lejos, es dónde acabó su carrera Andrés Iniesta”, indica el director del torneo.

Alberto Diz durante su intervención Aitana Vidal

“De los equipos portugueses esperamos mucho. Sabemos que son muy buenos en la formación y hay mucha expectación por verlos”, destaca Diz. Desde la representación de New Balance también quisieron agradecer la implicación de todos los organizadores, así como desear que el FC Porto se volviese a proclamar campeón.

Borja Portas, en representación del Celta de Vigo, hizo hincapié en la dificultad de conseguir un torneo de este nivel. “Es un lujo para todos. Ojalá sea una fiesta del fútbol gallego”, recalca.

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En la presentación de la fase final también estuvo presente José Manuel Fernández en representación de la Federación Gallega de Fútbol, al igual que Agustín Reguera, delegado de la Xunta de Galicia, o Javier Tourís, diputado provincial.

Todos los presentes quisieron remarcar la importancia de este evento, a la vez que poner en valor la dificultad de traer a Ribadumia a equipos de tal relevancia, con jugadores que vienen de distintas partes del país y del mundo.

“Dende a Xunta de Galicia estamos encantados de contribuir a este extraordinario campeonato internacional. Hai moito traballo detrás para que esto sexa unha realidade”, destaca Agustín Reguera.

El alcalde de Ribadumia recalcó la importancia de los patrocinadores y demás emprasas que colaboran con el campeonato. “Se todos traballamos en equipo, as cousas saen. Agradecer a todos o seu traballo porque hai moitas persoas que fan posible este evento”, dice. “O deporte é moi importante para Ribadumia. Sabemos que traspasa fronteiras”, recalca David Castro.