Sanxenxo cara, Céltiga cruz

El Céltiga consumó su descenso al perder por la mínima en Arcade el sábado ante el Netos da Coca Aitana Vidal

El Sanxenxo seguirá en la máxima categoría del fútbol veterano la próxima temporada, no así el Céltiga, tras la disputa de la penúltima jornada en el grupo de Pontevedra de División de Honor. Los goles de Jorge Seoane y del pichihi Adrián Pujales (34 tantos esta campaña) dieron el triunfo al equipo lilaino en A Pelada ante el San Pedro por 1-2. Una victoria con remontada y emoción, ya que el segundo gol visitante llegó en el minuto 86. Este resultado, unido a la derrota del Céltiga en Arcade ante el Netos da Coca (1-0), condena a los isleños a jugar en Primera la próxima temporada, al igual que Portonovo, Caldas y San Pedro. Por su parte, el Multitiendas Unamar llegará salvado a la última jornada, en la que toda la emoción estará en la lucha por el título, al que aspiran Xeve, Chorigal y Estradense.

En Primera, la segunda plaza de ascenso sigue en el aire a falta de dos jornadas para el final. El Umia es segundo con 58 puntos, dos más que el Rias Baixas, que vuelve a albergar esperanzas tras ganar 3-2 al líder ya ascendido Atlético Combarro, beneficiándose de empate de los de Barrantes en A Bouza ante el Romai Viveiros Outón en un partido loquísimo (4-4). Duque Atlético Vilaxoán y Chispa serán los dos últimos rivales de un Umia que sigue dependiendo de sí mismo para ascender a División de Honor, mientras que los de Sanxenxo visitarán al Bamio y recibirán al Albariño. Por abajo, el Moraña cae a puestos de descenso al perder 0-4 con el Bamio, mientras que el Terras do Umia cedió 0-2 con el Vilariño y aún no está salvado.

En Segunda, con el Racing de Cambados y el Vilagarcía ya ascendidos, la atención se centra en la zona baja. Quedan dos jornadas y Portas, Monte Xesteiras Inmobiliaria Kobel y CD Mosteiro A Barbería de Diego están empatados a 20 puntos, con un duelo directo Mosteiro vs Portas el sábado en el Municipal Jose Betanzos que puede ser decisivo.

En Tercera, la liga bajará el telón el próximo fin de semana con todo resuelto. El Vilanova es campeón y el Armenteira le acompaña en el salto de categoría.