El Salvador Otero reúne a las mejores canteras autonómicas

Las autoridades durante la presentación Gonzalo Salgado

A Illa de Arousa coronará a los mejores. La Real Federación Gallega de Fútbol activa oficialmente la cuenta atrás para la disputa, este sábado 16 de mayo, de la fase final del Campeonato Gallego de Fútbol 8. El gran evento tendrá lugar en uno de los campos de fútbol más emblemáticos de Galicia: el Salvador Otero.

La Fase Final comenzará a disputarse a las 10:30 horas y finalizará a las 19:00 horas, con un intenso formato. Se espera que el Salvador Otero sea una auténtica fiesta , y es que el futuro del fútbol gallego pasa por A Illa de Arousa con las mejores canteras de Galicia en las categorías prebenjamín, benjamín y alevín.

Tras la disputa del pasado fin de semana entre las Fases Intermedias de la Zona Norte (A Laracha) y la Zona Sur (Gondomar), la Isla de Arousa emitirá su veredicto en esta última batalla de la temporada. El Salvador Otero levantará el telón con las semfinales de la categoría prebenjamín a las 10:30 horas. En el campo uno, se verán las caras el CD Conxo de Santiago con el ED Val Miñor de Nigrán.

En el campo dos, se vivirá la semifinal entre EDC Barbadás y San Tirso. A las 11:30 horas arrancarán las semifinales de la categoría benjamín. La primera es una de las más deseadas, y es que las dos canteras más potentes de Galicia se medirán en el campo uno, como son RC Deportivo y RC Celta. Mientras, en el campo dos se enfrentarán UD Santa Mariña y SD Compostela.

Las semifinales de alevines darán comienzo a las 12:30 horas, con los enfrentamientos entre RC Deportivo y Pabellón Promesas FC en el campo uno, y RC Celta contra la SD Compostela en el campo dos.

Las finales, así como la disputa por el tercer y cuarto puesto en las respectivas categorías, darán comienzo a las 16:00 horas, con la entrega de trofeos prevista para las 19:00 horas. Al igual que en las semifinales, comenzará la categoría prebenjamín, seguida de benjamín, y cerrarán el torneo los deportistas alevines.

Desde A Illa invitan a todos los vecinos de la comarca que se acerquen a disfrutar de una apacible tarde para ver a las promesas del fútbol gallego.